PUBG: New State, le novità della Stagione 3

Gli sviluppatori di PUBG: New State sono stati attivi sin dal suo rilascio offrendo aggiornamenti mensili e in queste ore è avvenuto il lancio della patch di maggio con l’inizio della Stagione 3. I fan possono aspettarsi la nuova mappa Round Deathmatch Underbridge, insieme a un sistema di livelli aggiunto a Deathmatch. Nuove armi e personalizzazioni sono anche nel mix, con miglioramenti al controllo che offrono nuove impostazioni di gioco. Naturalmente, la Stagione 3 sta portando nuove ricompense.

Il video sopra descrive esattamente le novità con la patch 0.9.32, mostrando la nuova mappa Round Deathmatch Underbridge. Il video illustra anche il nuovo sistema di progressione in Deathmatch, dove si può aumentare il livello di combattimento. Ovviamente, il video descrive in dettaglio ogni singolo cambiamento degno di nota nel gioco in questa patch, prendendo nota delle nuove armi come l’M110A1, gli aggiornamenti e le impostazioni di controllo aggiuntivi e le ricompense nella Stagione 3, come le skin ricompensa per AWM e Vector.

Come potete vedere, il changelog delle modifiche del Play Store offre una rapida sinossi dell’aggiornamento di maggio di PUBG: New State.

Nuova mappa Round Deathmatch: Underbridge

Nuovo sistema di livelli per i combattimenti

Nuova arma (M110A1) e personalizzazioni delle armi

Nuova funzionalità di trasporto sulle spalle

Aggiornamenti ai sistemi di clan e community

Allo stesso modo, il changelog completo lo potete trovare sul sito Web ufficiale di PUBG: New State, insieme a un post sul blog secondario che copre alcuni dei problemi risolti in questa patch, come un problema di sensibilità al controllo insieme a un problema per cui i giocatori non possono acquisire le ricompense di livello per Conquistatore.

