PUBG: New State disponibile finalmente su Android

All’inizio del 2021, Krafton ha annunciato che stava lavorando a una versione mobile di PlayerUnknown’s Battlegrounds chiamata PUBG: New State. Dopo molti test nell’ultimo anno, il mese scorso abbiamo appreso che il battle royale era finalmente pronto per il debutto, con l’uscita ufficiale fissata per l’11 novembre.

PUBG: New State è ora disponibile su Google Play Store come download gratuito. Abbiamo atteso un paio di giorni per riportare la notizia per vedere le reazioni dei primi giocatori e, purtroppo per l’editore, dobbiamo dire che non sono ottime.

Finora le recensioni sul Play Store dei giocatori sono mediocri, con un sacco di lamentele sparse nell’attuale valutazione media di 3.7, che riguardano problemi come disconnessioni casuali del server e lag.

Il trailer di lancio sopra fa ben poco per illustrare il gameplay di PUBG: New State ma permette di godersi un po’ dell’esperienza in un formato cinematografico.

Da un punto di vista generale, PUBG: New State esisterà insieme a PUBG: Mobile, quindi non è proprio un sequel, ma non è nemmeno una propaggine poiché funziona in modo molto simile.

È ancora un gioco battle royale. Offre semplicemente una grafica aggiornata con alcune modifiche al gameplay e un paio di cambiamenti nell’impostazione, visto che c’è un tema futuristico. Il gioco utilizza infatti l’API Vulkan, da cui provengono i miglioramenti grafici.

La software house Krafton ha condiviso anche i requisiti minimi per poter accedere al gioco:

CPU: 64-bit (ABI arm64 o migliore)

RAM: 2GB o maggiore

OS: Android 6.0 o superiore

Open GL 3.1 o superiore / Vulkan 1.1 o superiore

Nel caso foste interessati a provare, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.