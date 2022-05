Il nuovo Fire 7 di Amazon usa Fire OS 8 basata su Android 11

Se ci si considera un appassionato di tecnologia, probabilmente si è a conoscenza del software che è sul proprio smartphone in questo momento, ma per quanto riguarda tutti gli altri dispositivi? Sapete quale versione di Android TV alimenta il vostro televisore? Tenere traccia diventa ancora più complicato quando si parla di fork Android, come il sistema operativo Fire OS pesantemente ottimizzato di Amazon per i suoi tablet Fire 7, 8 e 10.

Ora, con l’imminente rilascio del nuovo tablet Fire 7 2022, Amazon sta offrendo un grande aggiornamento, introducendo Fire OS 8 basato su Android 11. Quando Amazon ha annunciato il nuovo Fire 7 all’inizio di questa settimana, la cosa più importante a cui stavamo prestando attenzione era l’hardware e, in particolare, il passaggio atteso da tempo alla connettività USB-C. Ma oltre ad aggiornamenti del genere, il tablet sarà il primo ad arrivare con Fire OS 8.

Sebbene Fire OS 8 non includa tutte le funzionalità che ci si potrebbe aspettare da Android 11 (cose come la crittografia basata su file non sono presenti), raccoglie molte modifiche importanti sia dalla versione 11 che dalla versione 10 (l’attuale Fire OS 7 è basato su Android 9 Pie). Ciò significa una modalità oscura a livello di sistema, autorizzazioni migliorate e, naturalmente, le ultime modifiche alla sicurezza.

Nella sua documentazione per gli sviluppatori, Amazon entra più in dettaglio su esattamente cosa aspettarsi. Sembra un’ottima notizia per il nuovo Fire 7, ma per quanto riguarda il resto della gamma di tablet esistente di Amazon? Questa è una situazione molto meno chiara e finora l’azienda non si è ancora impegnata pubblicamente in alcun tipo di piano di aggiornamento per hardware più vecchio.

