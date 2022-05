Microsoft aggiorna Windows 11 Android Subsystem ad Android 12L

Dopo un rinvio e un beta test di Windows Insider piuttosto esteso, le app e i giochi Android sono finalmente diventati ampiamente disponibili per gli utenti di Windows 11. Stiamo ancora aspettando che l’accesso si diffonda per tutti, ma ciò non ha impedito a Microsoft di lavorare per migliorare l’esperienza. Nelle scorse ore abbiamo appreso gli ultimi frutti di questi sforzi, ovvero il Windows 11 Android Subsystem aggiornato col codice di Android 12.1 (aka Android 12L).

Microsoft has announced that the Android build powering the Windows Subsystem for Android has been updated to Android 12L. This update (version 2204.40000.15.0) is rolling out to Windows Insiders in the Dev Channel.https://t.co/omPprrK1as — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

I partecipanti al programma Windows Insider nel canale Dev possono ora accedere alla versione WSA 2204.40000.15.0 del Windows 11 Android Subsystem. Con il nuovo software, le app Android si integrano meglio con Windows, consentendo di vedere quali stanno utilizzando il microfono e la posizione sulla barra delle applicazioni di Windows.

Si possono anche vedere le notifiche delle app Android come notifiche di Windows per un accesso più semplice e le app Android ora supportano funzionalità di rete avanzate su Windows 11, consentendo loro di connettersi ad altri dispositivi (come fotocamere intelligenti o altoparlanti) sulla stessa rete del PC.

Microsoft ha apportato importanti modifiche alla progettazione dell’app Impostazioni WSA, raggruppando meglio impostazioni simili e opzioni di navigazione per un’esperienza più snella. Ha anche aggiunto un visualizzatore di dati diagnostici con informazioni su tutti i dati raccolti dal sottosistema e disabilitato i dati diagnostici opzionali per impostazione predefinita (sebbene sia possibile abilitarli se lo si desidera).

Altri aggiornamenti del Windows 11 Android Subsystem includono il supporto per la decodifica hardware VP8 e VP9 e la presenza di Chromium 100. Anche l’app della fotocamera ottiene alcuni miglioramenti, tra cui l’orientamento fisso della fotocamera, anteprime corrette e un feed della fotocamera ben renderizzato.

Anche i dispositivi di input stanno ricevendo una certa attenzione: c’è un migliore supporto per la rotellina di scorrimento del mouse, la messa a fuoco della tastiera su schermo e l’aspetto della tastiera ottimizzato.

Nel frattempo, ci sono alcuni problemi noti con l’aggiornamento, come l’instabilità della fotocamera sui dispositivi ARM, app mancanti o non funzionanti e un problema tecnico che causa il layout errato delle app visualizzate a risoluzioni inferiori. Se si esegue Windows 11, si è iscritti al programma Insiders e non si è troppo preoccupato per questi piccoli problemi, dovreste essere in grado di installare l’aggiornamento dal Microsoft Store.

