Google Pixel 3a e Pixel 3a XL riceveranno il loro ultimo aggiornamento a luglio

Il Pixel 3a è uno dei telefoni più popolari nella storia di Google. Lettori e recensori lo hanno adorato per offrire un’esperienza software eccezionale e una fotocamera a un prezzo straordinario. Anche il suo fratello XL ha ricevuto lodi in lungo e in largo. Sfortunatamente per i molti proprietari rimasti, i dispositivi di fascia media del 2019 sono stati ufficialmente lasciati indietro.

La promessa di aggiornamento triennale di Google si trasforma in zucca proprio questo mese, segnando la fine degli aggiornamenti software, con un’eccezione. Google ci dice che un aggiornamento finale dovrebbe arrivare entro luglio.

In queste ore la serie Pixel 3a ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento esplicitamente garantito. Quando è stato chiesto un commento in merito all’impegno software in scadenza per la serie Pixel 3a, un portavoce di Google ha fornito ad Android Police la seguente dichiarazione:

“A maggio 2019, in occasione del lancio di Pixel 3a e Pixel 3a XL, abbiamo annunciato che i dispositivi avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza da quando i nostri dispositivi sono diventati disponibili per la prima volta su Google Store. L’aggiornamento finale per Pixel 3a e Pixel 3a XL verrà distribuito agli utenti entro luglio 2022“.

Questo non è insolito. Quando l’impegno standard di tre anni per l’aggiornamento del software termina per i Pixel di punta, la data autunnale di solito (e sfortunatamente) si allinea molto strettamente con il programma di rilascio di Android, il che significa che vengono lasciati indietro proprio mentre sta arrivando una nuova versione del sistema operativo.

Gli smartphone Pixel ottengono la stessa promessa per le patch di sicurezza, il che significa che vengono aggiornati a questa versione nuova di zecca fondamentalmente quando il supporto sta finendo. È una tempesta perfetta per i bug, quindi Google esegue un ultimo aggiornamento di riepilogo circa due mesi dopo la fine della finestra di aggiornamento del software, fornendo una serie di correzioni finali per i nuovi problemi.

Ed è ciò che è stato promesso: la serie Pixel 3a riceverà un ultimo aggiornamento per la correzione dei bug “entro luglio 2022”, ci dice Google. Fortunatamente gli smartphone Pixel sono i più amati dalla community del modding, per cui immaginiamo che il supporto delle Custom ROM andrà avanti almeno per un altro paio di anni.

A questo proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento che vi guideranno passo passo verso l’installazione: