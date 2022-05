I dati di Google Fit e Fitbit verranno mostrati sugli smart display Nest Hub

Mentre anticipiamo con impazienza l’arrivo del Pixel Watch di Google, la documentazione per le sue probabili integrazioni è già stata mostrata. Secondo un nuovo documento di supporto, presto sarà possibile visualizzare le “metriche di attività” nella sezione Benessere degli smart display Nest Hub, inclusi il conteggio dei passi e le calorie bruciate misurate da Google Fit o Fitbit.

Ad oggi, l’unica metrica relativa a salute/fitness sugli smart display Nest Hub sono i dati sul sonno, o monitorati dal Google Nest Hub di seconda generazione (il display include un modulo radar Soli per il monitoraggio dei movimenti e della respirazione durante il sonno) o fornito dalle integrazioni Google Fit e Fitbit esistenti per questo.

Secondo il nuovo documento di supporto, individuato da 9to5Google, la nuova integrazione richiederà tre passaggi per funzionare. Bisognerà collegare gli Google Fit o Fitbit tramite l’app Google Home (Google Home -> toccare l’immagine del profilo -> Impostazioni assistente -> Benessere -> Attività -> Google Fit o Fitbit -> Connetti) e abilitare la visualizzazione proattiva dei risultati personali (Google Home -> il Nest Hub su cui vuoi mostrare i dati -> Impostazioni -> Riconoscimento e condivisione -> Riconoscimento e personalizzazione -> Consenti risultati personali e Mostra sempre in modo proattivo), quindi abilitare i risultati nella sezione Benessere (Google Home -> toccare l’immagine del profilo -> Impostazioni dell’assistente -> Benessere -> Risultati proattivi per salute e fitness -> attiva il Nest Hub su cui desideri mostrare i dati).

Al momento, Calm (la popolare app di rilassamento/meditazione) è l’unica integrazione che appare nella sezione Benessere -> Attività, ma sia Google Fit che Fitbit stanno arrivando, secondo il documento di supporto, anche se non viene fornita alcuna sequenza temporale.

Anche la compatibilità dei dispositivi per la nuova integrazione non è chiara e non è immediatamente ovvio se questa funzionalità arriverà su tutti i display collegati all’assistente o solo su determinati modelli.

