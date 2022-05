YouTube Go al capolinea: servizio sospeso da Google da agosto

Un’app mobile di successo riesce a soddisfare le esigenze dei suoi utenti anche se non tutti hanno accesso a uno smartphone di fascia alta o a una connessione dati cellulare super veloce. Alcuni anni fa, abbiamo visto Android Go arrivare per aiutare a servire questa nicchia, con app leggere come YouTube Go e Maps Go che dal 2017 aiutano a ridurre il carico di elaborazione dati. Ma questo approccio al software è cambiato ultimamente e Google sembra allontanarsi dalle soluzioni che prendono esplicitamente di mira casi d’uso di fascia bassa, preferendo invece app più adattabili su tutta la linea.

Questo è proprio quello che sta succedendo ora con YouTube Go, con Google che si sta preparando alla fine del supporto a partire da questa estate. YouTube Go non sarà più disponibile da agosto. Google non ci dà una scadenza fissa per quando l’accesso sarà completamente interrotto, ma la società sembra seriamente intenzionata a trasferire gli utenti all’app YouTube principale.

Il ragionamento fornito da Google per questa modifica suona molto simile a quello che abbiamo appena sentito all’inizio di quest’anno quando abbiamo appreso che Chrome stava eliminando la sua modalità Lite di salvataggio dei dati. Oltre al miglioramento dell’accesso di base alla connettività dei dati in molte aree, Google sta migliorando nell’adattare il suo software a condizioni di dati più lente, senza la necessità di un’app dedicata.

Oltre ad affrontare questo tipo di problemi di accesso e compatibilità, Google vorrebbe anche che il maggior numero possibile di utenti ricevesse l’esperienza YouTube completa, con tutte le funzioni più recenti (costruite con cura per catturare e mantenere l’interesse).

Se siete ancora preoccupati, Google condivide che prevede di introdurre nuove opzioni per il controllo del consumo di dati.

VIA