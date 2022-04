Netflix ed Exploding Kittens insieme per nuovi giochi e serie TV

La libreria gaming di Netflix si sta espandendo sempre di più diventando una vera opzione concorrenziale per coloro hanno uno smartphone Android rispetto all’offerta Play Pass di Google. A questo proposito, segnaliamo che Netflix ha appena annunciato di aver firmato un’importante partnership con Exploding Kittens per un gioco mobile e una serie di commedie animate per adulti.

È un tipo di accordo “2 per 1” in cui Netflix aggiunge un prodotto alla sua offerta rivolta ai clienti che guardano solo i suoi programmi e un altro che si rivolge anche a coloro che amano giocare ai giochi mobili.

Allo sviluppo del gioco Exploding Kittens – The Game parteciperà la stessa Netflix mentre il rilascio è previsto per il mese di maggio, quindi tra qualche settimana da adesso. D’altra parte, lo spettacolo prodotto da Mike Judge e Greg Daniels, che vede come protagonisti Lucifer, Tom Ellis e Lucy Liu, debutterà nel 2023.

A giudicare dalla descrizione dello show, la scelta di aggiungere Tom Ellis al cast ha molto senso: “Exploding Kittens segue l’eterno conflitto tra Paradiso e Inferno che raggiunge proporzioni epiche quando sia Dio che il Diavolo vengono inviati sulla Terra – nel corpi di grossi gatti domestici”.

Per quanto riguarda il gioco mobile, Exploding Kittens – The Game “mantiene lo stesso gameplay classico in cui i giocatori pescano carte con l’obiettivo di evitare gli Exploding Kittens“.

Netflix ha anche confermato che il gioco mobile avrà modalità sia single che multiplayer e sarà disponibile gratuitamente e senza acquisti in-app per tutti i suoi abbonati. In attesa del debutto del gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida di approfondimento su come scaricare i giochi Netflix disponibili per Android.