Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition ufficiale

Samsung ha lanciato ufficialmente l’edizione speciale Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition con disponibilità limitata dal 24 aprile.

Il Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition ha una propria pagina in cui i clienti possono registrare il proprio interesse ed essere informati sulla sua disponibilità. La pagina fa anche luce sul contenuto della confezione di vendita, che include un pacchetto di carte personalizzato Pokemon, un portachiavi Pikachu, un set di cover trasparenti Pikachu, un supporto Poke Ball e una custodia Pokemon con un cordino.

Samsung ha anche confermato che il telefono viene fornito con temi, sfondi e suonerie personalizzate a tema Pokémon. Sebbene Samsung non abbia ancora annunciato quanto costerà il telefono in Corea del Sud, possiamo tranquillamente presumere che i clienti dovranno pagare almeno l’equivalente di 1.000 euro.

Chiaramente dal punto di vista tecnico non vi sarà alcuna differenza con l’edizione standard, con le uniche modifiche apportate che sono quelle estetiche e di personalizzazione del software. Ciò significa la presenza di display flessibile Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x da 6,7″ e con risoluzione 2640×1080 pixel, SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa-core, 8 Gb di RAm e 256Gb di memoria interna.

Oltre al fatto che sarà rilasciato solo in Corea del Sud, il Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition sarà disponibile anche in quantità limitate. Più di un oggetto da collezione, questa edizione speciale Galaxy Z Flip3 molto probabilmente avrà successo in Corea del Sud, dove la base di fan di Pokemon è enorme.

Per noi italiani resta comunque la disponibilità della versione standard che, a detta di Samsung, è lo smartphone flessibile più venduto al mondo.