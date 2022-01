Google lancerà presto una nuova Chromecast HD con AV1 e Android 12

I dettagli relativi a un nuovo Chromecast basato su Google TV sono emersi in rete con il nome in codice Boreal. A differenza di quanto ci si potesse aspettare, il nuovo dispositivo avrà molte rinunce a livello hardware per raggiungere un prezzo ancora più basso rispetto alla versione attuale.

Questo nuovo modello potrebbe arrivare con il nome “Chromecast HD con Google TV” ed essere alimentato da un chipset AMlogic S805X2 che supporta la decodifica video AV1 (un requisito per i dispositivi Android TV ora) e la riproduzione HDR10+. Secondo quanto riferito, manterrà un fattore di forma identico all’attuale e includerà 2 GB di RAM “al massimo” e supporterà lo streaming HD (1080p).

Il nuovo modello probabilmente costerà meno di 40 euro, cosa che lo porrà abbastanza distante dall’attuale Chromecast con Google TV costa solo 59 euro e può gestire flussi 4K HDR.

Mentre molti speravano che un nuovo modello potesse significare un salto di qualità data l’età e il prezzo della versione attuale (magari con un modello che potesse competere con le Nvidia Shield TV), non sembra che andrà a buon fine e Google sta invece concorrendo ancora una volta nella fascia bassa.

Il passaggio alla decodifica AV1 può significare una riduzione del 30% dei requisiti di dati per lo stesso livello di qualità rispetto a VP9 e che i risparmi aumentano effettivamente a risoluzioni più elevate, il che conta poco qui in quanto non si va oltre il 1080p.

In attesa di avere maggiori informazioni sulla nuova “Chromecast HD”, vi vogliamo ricordare che Amazon ha lanciato da un paio di mesi una nuova Fire Stick 4K Max, con tanto di supporto ad AV1, mettendola spesse volte in sconto a 39,99 euro (a fronte di un prezzo di listino di 69,99 euro).

