Amazon lancia Fire TV Stick 4K Max con WiFi 6 e supporto Dolby Vision e AV1 a 69,99 euro

Insieme al lancio delle sue prime Smart TV (solo USA), Amazon ha rinnovato anche la propria Fire Stick più potente dedicata a coloro che vogliono avere un’esperienza 4K (o vogliono godersi il retro gaming) con i fiocchi lanciando la Fire TV Stick 4K Max.

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max è la prima nel suo genere ad essere dotata di un chip WiFi 6 ma, cosa ancora più interessante per il futuro, un SoC con decodifica hardware del codec AV1.

Per chi non lo sapesse, AV1 è un codec video royalty-free e aperto pensato per la trasmissione video online. Esso permette di risparmiare fino al 30% di banda (a parità di qualità visiva) rispetto all’HEVC e al VP9.

A garantire il supporto AV1 ci pensa il nuovo SoC Mediatek MT 8696 con CPU Quad-core Cortex-A73 a 1.8GHz. Non ne siamo certi ma la Fire TV Stick 4K Max di Amazon dovrebbe essere la prima ad utilizzare questo chip.

Dimensioni 99 x 30 x 14 mm (connettore escluso), 108 x 30 x 14 mm (connettore incluso) Peso 48,4 g. Le dimensioni e il peso effettivi potrebbero variare in base al processo di fabbricazione. Processore Quad-core 1.8GHz MT 8696 GPU IMG GE8300, 750 MHz Memoria 8 GB Wi-Fi MT7921LS. Supporta le reti 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6). Bluetooth Bluetooth 5.0 + LE. Associazione possibile con altoparlanti, cuffie, controller di gioco e altri dispositivi Bluetooth. Comandi vocali Disponibili usando il telecomando vocale Alexa (incluso) o l’app gratuita Fire TV (disponibile per Fire OS, Android e iOS). Controllo dispositivi tramite infrarossi con telecomando vocale Alexa Il telecomando vocale Alexa (incluso nella confezione) ti permette di controllare Fire TV Stick 4K Max e alcune funzioni (come l’accensione e lo spegnimento o il volume) su un’ampia gamma di dispositivi a infrarossi compatibili, come TV, soundbar e ricevitori AV. Attenzione: Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili su alcuni dispositivi a infrarossi compatibili. Archiviazione sul Cloud Archiviazione gratuita sul Cloud per tutti i contenuti digitali acquistati su Amazon. Porte Uscita HDMI, Micro USB solo per alimentazione. Formati audio supportati Dolby Atmos, audio surround 7.1, stereo a due canali e pass-through audio HDMI fino a 5.1. Dolby Atmos è disponibile per alcuni titoli selezionati di Prime Video, Netflix e Disney+ (è necessario il collegamento a un impianto stereo compatibile). Assistenza 4K Per guardare film e serie TV in 4K Ultra HD, è necessaria una TV Ultra HD compatibile. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in 4K/HDR. Formati supportati per i contenuti Video: Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1.

Audio: AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC).

Foto: JPEG, PNG, GIF, BMP. Risoluzione supportata in uscita 2160p, 1080p e 720p fino a 60 fps.

L’unica pecca che siamo riusciti a trovare a questo nuovo dongle è l’assenza di un caricabatteria dotato di porta Ethernet (cosa che si può acquistare a parte a 14,99 euro).

Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile al pre-ordine sin da subito al prezzo di 69,99 euro ma le spedizioni partiranno dal 7 ottobre. Insomma, l’annuncio è avvenuto in tempo per i gironi di Champions League che vedrà Amazon grande protagonista (diritti esclusivi di una partita del Mercoledì che verrà trasmessa in 4K HDR) ma l’effettiv disponibilità no.