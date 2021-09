Samsung lancerà un sensore fotografico “come l’occhio umano” da 576MP entro il 2025

La guerra dei megapixel non è mai finita veramente: c’è stata solo una battuta d’arresto nel corso degli anni ma di recente ha ripreso in maniera più forte che mai. Pochi giorni fa, Samsung ha annunciato ufficialmente la sua gamma di sensori per fotocamere ISOCELL HP1 200MP e ISOCELL GN5 da 50MP che potrebbero potenzialmente fare il loro debutto sulla serie Galaxy S22 all’inizio del prossimo anno (e anche sulla serie Xiaomi Mi 12) ma l’azienda ha già in sviluppo un sensore da 576MP.

Senza un finale in vista, l’anno scorso abbiamo sentito che Samsung ha l’ambizione di portare un sensore per fotocamera da 600 MP sui dispositivi mobili. Secondo una diapositiva trapelata che faceva parte di una presentazione per il SEMI Europe Summit del vicepresidente senior del settore automobilistico di Samsung, Haechang Lee, l’azienda sta attualmente sviluppando un sensore fotografico da 576 MP, che è abbastanza vicino all’ambizioso traguardo dei 600 MP.

Dal poco che abbiamo potuto apprendere dalla diapositiva, sembra che Samsung abbia intenzione di rilasciare il sensore fotografico da 576MP sul mercato entro il 2025.

È interessante notare che vari studi e ricerche affermano che l’occhio umano ha una risoluzione approssimativa equivalente a 576 MP, quindi un sensore ad altissima risoluzione come quello potrebbe raggiungere il massimo delle capacità visive umane.

Detto questo, non si sa se vedremo mai questo sensore fotografico in uno smartphone. Samsung ha parlato dell’utilizzo di sensori di grandi dimensioni nell’industria automobilistica, per la realtà virtuale e persino per i droni, ma gli smartphone non sono necessariamente la destinazione principale per i sensori delle fotocamere di grandi dimensioni. Pertanto, è ragionevole non essere entusiasti e accontentarci per ora della fotocamera da 200 MP.

VIA