Come recuperare video cancellati dagli smartphone o da PC

Gli smartphone moderni hanno semplificato enormemente la documentazione multimediale di un sacco di aspetti della vita delle persone: dai primi passi del proprio figlio ai vari compleanni, la ripresa video di momenti speciali è ormai alla portata di tutti. Forse non tutti sanno però che, molto spesso, questi video finiscono per essere cancellati per sbaglio nel momento in cui il software di pulizia dello smartphone ci suggerisce dei consigli per liberare della memoria. Anche i backup effettuati su schede SD e HDD possono venire cancellati erroneamente. Fortunatamente, anche nel caso di cancellazione, esiste un sistema per porre rimedio: Wondershare Recoverit.

Wondershare Recoverit è un software molto potente che permette il recupero di video cancellati dalla memoria dello smartphone e da tantissimi altri supporti. Con lo strumento di recupero dati ad alta tecnologia per recuperare facilmente i dati persi da quasi tutti i dispositivi o supporti di memorizzazione, come disco rigido, unità flash USB, SSD, disco rigido esterno, pen drive, action camera, fotocamera drone, dashcam, videocamera, lettore video, lettore musicale e altro.

Dai dati forniti dalla software house, il tasso di successo nel ripristinare video cancellati è addirittura del 95%. Il software è stato sviluppato in maniera completa e minuziosa, visto che permette di:

Riparare e ripristinare più di 1000 formati di file, da numerosi dispositivi e con tutti i principali file system (NTFS, FAT, HFS+, APFS)

Supporta la scansione approfondita e l’anteprima dei file prima del recupero

Permette la creazione di dischi o pennette USB avviabili

Supporta il ripristino da computer Windows o Mac danneggiati

Integra modalità per il recupero e la riparazione avanzati dei video

Come usare Wondershare Recoverit per ripristinare video cancellati

Una volta scaricato gratuitamente Wondershare Recoverit, i passaggi da seguire per riparare i video sono appena 3:

Avvia il software e seleziona una posizione in cui sono stati persi i dati, dopo di che clicca sul pulsante “Scansiona” per avviare la scansione dei dati

il recupero dati gratuito di Recoverit avvierà una scansione rapida per cercare i file eliminati.

al termine della scansione, è possibile controllare i file recuperati. Visualizza l’anteprima di alcuni file recuperabili come le immagini, video, file office, ecc. Seleziona i tuoi dati e clicca sul pulsante “Recupera” per recuperare i tuoi dati

Nonostante la sua portata, l’utilizzo del software per riparare i video è molto semplice e non richiede nessuna competenza specifica. Tra l’altro, l’utilizzo di Wondershare Recoverit su PC e Mac è gratuito per 30 giorni e poi costa solamente 69,99 euro l’anno. Nel caso aveste perso dei video importanti, vi consigliamo ampiamente l’uso di Recoverit.