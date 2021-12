Il Google Pixel Watch è ancora un mistero ma le sue watchfaces non più

Sembra che il Google Pixel Watch possa finalmente diventare realtà nel 2022, dopo anni di false partenze e progetti rimandati. Siamo rimasti delusi nell’apprendere che Google non avrebbe utilizzato la sua acquisizione Fitbit per sviluppare il suo primo dispositivo indossabile, ma alcune watchfaces appena trapelate in rete sembrano indicare che i due marchi potrebbero essere più vicini di quanto pensassimo.

La redazione di 9to5Google ha scoperto una decina di watchfaces nell’emulatore Wear OS 3, attualmente l’unico posto dove provare una variante non Samsung dell’ultimo software indossabile di Google. Nascosto all’interno di questa esperienza c’era un video che mostrava dieci quadranti unici.

Ciò non dovrebbe essere una grande sorpresa: Wear OS ha sempre avuto un aspetto predefinito per gli smartwatch, ma due dei quadranti mostrati nel video corrispondono a quei recenti render ufficiosi di Pixel Watch all’inizio di questo mese.

Queste immagini non solo ci danno maggiori informazioni su come potrebbe apparire l’interfaccia utente sul nuovo Google Pixel Watch, ma mostra anche un layout con i dati Fitbit integrati in uno dei vari moduli.

Sebbene sappiamo che uno smartwatch con Wear OS è in arrivo dall’azienda, questa occasione segna la prima volta che abbiamo visto prove del suo caratteristico monitoraggio della salute e del fitness arrivare su un prodotto Google. Presumibilmente, l’intero ecosistema Fitbit verrà integrato nativamente sul Pixel Watch prima e in WearOS 3 poi.

Per quanto riguarda gli altri quadranti, hanno un bell’aspetto. I primi due includono un orologio analogico di base con un modulo di frequenza cardiaca, mentre il secondo utilizza quadranti rotanti per mostrare i minuti e i secondi. Alcuni altri hanno incluse alcune voci analogiche e digitali di base che incorporano widget per meteo, fitness e altro.