Google Pixel 6 riceveranno solo 3 aggiornamenti di Android

A dispetto di quanto credevamo, i nuovi smartphone della serie Google Pixel 6 appena presentati riceveranno si 5 anni di aggiornamenti software ma, quando si tratta di Android, riceveranno solo 3 update alle nuove versioni.

La grande promessa di aggiornamenti quinquennali di Google per Pixel 6 non è così buona come speravamo. In qualche modo, la società ha trovato un modo per mascherare le sue intenzioni. Come detto, Google promette cinque anni di aggiornamenti, ma solo per le patch di sicurezza. Gli aggiornamenti effettivi della versione principale a livello di sistema operativo saranno garantiti solo fino a ottobre 2024, il che significa che i Pixel 6 riceveranno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo (tecnicamente fino ad Android 15).

Ora, è bene chiarire che questo è un impegno minimo: Google può andare oltre il programma fornito se lo desidera. Ma, storicamente, Google estende questo impegno solo di pochi mesi al massimo. E mentre le parole usate ambiguamente fanno pensare a 5 anni di aggiornamenti effettivi con finalmente una competizione ottima con Apple, l’oscurità verità è che Apple sta ancora battendo Google su questo aspetto.

Quando si arriva al nocciolo della questione, Google sta estendendo di due anni il programma di aggiornamento delle patch di sicurezza di Pixel 6 e 6 Pro. Il Pixel 5 e tutti i modelli attualmente supportati sono garantiti anche per tre anni di aggiornamenti del sistema operativo, per cui non vi è alcun miglioramento dall’utilizzo di un SoC sviluppato in casa (anche se con l’aiuto di Samsung).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che i nuovi smartphone della linea Pixel 6 non sono disponibili immediatamente in Italia ma lo saranno nelle prime settimane del 2022.

VIA