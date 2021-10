HarmonyOS 3.0 sarà annunciato il 24 ottobre

HarmonyOS è diventato ormai la colonna portante di tutti gli sforzi Huawei nel mercato dell’elettronica di consumo. Di fatto, il sistema operativo è stato sviluppato non solo con gli smartphone in mente ma per tutta una serie di dispositivi che vanno dall’IoT alla smart home, passando per il networking e i wearable. Attualmente HarmonyOS 2.0 è ancora in parte basato sul codice AOSP di Android (probabilmente per mantenere la compatibilità con le milioni di app disponibili) ma Huawei si sta già preparando al lancio di HarmonyOS 3.0.

Un dipendente Huawei ha rivelato in un post sui social che l’azienda svelerà HarmonyOS 3.0 molto presto. In particolare, il colosso cinese terrà la Huawei Developer Conference il 24 ottobre e, in tale conferenza, molto probabilmente verranno illustrati gli aggiornamenti in arrivo su HarmonyOS 3.0.

Huawei ha dovuto eliminare qualsiasi associazione con i servizi di Google e ha reinventato il suo sistema operativo per smartphone (anche se, come detto in precedenza, è ancora fortemente basato su Android). HarmonyOS 2.0 è stato lanciato durante la Huawei Developer Conference dello scorso anno a settembre 2020, con il rilascio dell’OS avvenuto a partire dal precedente 16 settembre.

Al più recente lancio della serie Huawei nova 9, Huawei ha confermato che il numero di utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a HarmonyOS sui dispositivi Huawei ha superato i 100 milioni, con le previsioni più rosee dell’azienda che prevedono l’installazione su oltre 300 milioni di utenti entro la fine dell’anno.

Ricordiamo fra l’altro che ad ottobre dovrebbe tenersi anche l’evento di Google per la presentazione dei Pixel 6 e l’evento di Apple per la presentazione dei nuovi iPad Pro e Mac.

VIA FONTE