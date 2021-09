VLC 3.4 disponibile su Android | Download e novità

Indipendentemente che si utilizzi un computer desktop, un laptop, un tablet o uno smartphone, il lettore video maggiormente preferito dagli utenti è senza dubbio VLC. Ciò grazie ai numerosi aggiornamenti rilasciati con costanza, alla stabilità del software e alla semplicità d’uso. Non fa male neanche il suo essere open source. A distanza di due mesi da quando il team di sviluppo ha rilasciato VLC 3.4 beta, è finalmente disponibile la versione stabile per tutte le piattaforme compatibili, Android compresa.

Questo nuovo aggiornamento si concentra sulle capacità audio di VLC, aggiungendo un’interfaccia completamente nuova al suo lettore musicale. Anche se non è ancora l’interfaccia utente più carina che si può trovare sul Play Store, è un enorme miglioramento rispetto al suo vecchio aspetto.

Sono stati aggiunti anche i segnalibri, perfetti per segnare riprendere un audiolibro o un podcast da dove lo si era lasciato. VLC ha anche reso più facile l’utilizzo senza autorizzazioni, consentendo flussi di rete anche se non gli è stato concesso l’accesso ai file.

Un piccolo ma significativo cambiamento arriva all’esperienza utente. Con una nuova schermata iniziale attiva al primo accesso all’app che ha lo scopo di far conoscere ai nuovi utenti il ​​funzionamento dell’app.

È in arrivo anche la versione per Android TV, mentre l’interfaccia su Android Auto (la cui re-introduzione risale a marzo 2019) è completamente nuova, perfetta per chiunque faccia affidamento su VLC come servizio multimediale principale. Con le scorciatoie per playlist, libreria e streaming di rete, ora è più veloce accedere a podcast, album e persino eventi dal vivo, il tutto tenendo gli occhi sulla strada.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento o nel caso voleste scaricare VLC (direttamente nella sua versione 3.4) per la prima volta, vi lasciamo qui di seguito il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA