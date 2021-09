TWRP (unofficial) disponibile per OnePlus Nord 2, ASUS ZenFone 8 e ROG Phone 5S

La TWRP è la recovery custom più popolare nel mondo del modding Android e, grazie alla sua natura open source, chiunque può scaricarne il codice, modificarlo e adattarlo a nuovi smartphone oppure aggiungere funzioni aggiuntive. A questo proposito, vi segnaliamo che una versione unofficial della TWRP è stata resa disponibile per OnePlus Nord 2, ASUS ZenFone 8 e ROG Phone 5/5S.

Per chi non lo sapesse, una recovery custom rappresenta una delle due porte di ingresso al mondo del modding per gli smartphone Android (l’altra è lo sblocco del bootloader). Allo stesso modo, va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Download e guida all’installazione della TWRP

Se si fosse trattato di una versione ufficiale, il modo più semplice per scaricare e installare la TWRP sarebbe stato attraverso l’app ufficiale (che necessita dei permessi di root):

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone o non si trattasse di una versione ufficiale (come in questo caso), qui di seguito vi proponiamo una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet: