Amazon lancerà nuovi smart speaker/display Echo, nuovi Kindle e molto altro il 28 settembre

Amazon ha annunciato un nuovo evento di presentazione legato sia all’hardware che al software che si terrà il prossimo 28 settembre alle ore 18.00 (ora italiana). Pur non avendo riferito che cosa verrà svelato, abbiamo le idee abbastanza chiare guardando non solo alle ultime indiscrezioni emerse in rete ma anche a ciò che è stato presentato all’evento del 2020.

Molto probabilmente non mancherà la presentazione di nuovi smart speaker e smart display della linea Echo, dal momento che Amazon è stata puntuale ogni anno a rinnovare la propria gamma.

Grande attesa anche per gli ebook reader Kindle, con due versioni di nuova generazione della linea Paperwhite (uno Paperwhite e l’altro Paperwhite SE) emerse nelle scorse ore in rete. Di essi sappiamo che avranno un display più ampio (6,8 pollici vs 6 pollici degli attuali), una nuova interfaccia grafica (cosa che tra l’altro sta arrivando anche sugli attuali modelli) e un sistema di illuminazione frontale a 17 LED (contro i 4 attuali).

Presente all’appello il 28 settembre anche il nuovo gioco MMORPG “New World” (dopo essere stato rimandato ben 4 volte, in cui i giocatori potranno formare gruppi fino a cinque membri, unirsi a una delle tre fazioni (Predoni, Sindacato o Alleanza), utilizzare le risorse dei nodi, creare oggetti, ottenere il controllo degli insediamenti, cercare, esplorare il mondo o combattere altri giocatori o mostri. Il gameplay non prevede attacchi di mira bloccati automaticamente e, pertanto, è necessaria una mano ferma nella mira.

Probabilmente poi ci saranno altre novità legate al mondo delle Fire TV, del cloud gaming di Luna, anche se per ora non abbiamo nulla su ciò.

Purtroppo l’evento non sarà trasmesso in diretta streaming. Tuttavia, copriremo l’intero evento con articoli dedicati nel corso dei minuti e delle ore successive alla fine. Insomma, rimanete connessi con noi per scoprire tutto quello che c’è da sapere nuovi prodotti hardware e sui nuovi servizi di Amazon.