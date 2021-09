Primo sguardo a Google Docs, Fogli e Presentazioni col Material You

Una delle principali novità di Android 12 è il rinnovato design “Material You” che, stando alle parole del VP del design in Google, si adatterà alle proprie personalizzazioni e ci seguirà di app in app. A questo proposito, Google stessa ha incominciato ad aggiornare le proprie app introducendo spazi di Material You e le ultime ad averlo ricevuto sono Google Docs, Fogli e Presentazioni.

Il cambiamento visivo è forse meno netto in queste applicazioni legate alla produttività rispetto alle app più direttamente interattive, come Telefono o Orologio. Ma anche così, è possibile vedere il passaggio verso elementi più arrotondati e sottili sfumature pastello.

La barra di ricerca principale ora è un ovale completamente arrotondato, ad esempio, e il pulsante “aggiungi documento” nell’angolo in basso a destra elimina l’icona multicolore di Google con una più piatta. Tra l’altro, il cerchio ora è uno squircle.

La maggior parte degli utenti che ha installato Android 12 beta dovrebbe vedere questi cambiamenti, ma alcune delle altre app aggiornate con il linguaggio visivo Material You sono state rese compatibili anche su versioni precedenti di Android.

Finora stiamo vedendo solo temi chiari e scuri di base, non i temi di sistema dinamici strabilianti che sono un’aggiunta così eccitante ad Android 12 e che sono stati mostrati durante la demo al Google I/O. Presumibilmente quelli verranno attivati solo con la versione stabile di Android 12.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che, a differenza di quanto abbiamo avuto negli ultimi anni, Google rilascerà una versione intermedia denominata Android 12.1 nella primavera del 2022, con novità che riguarderanno soprattutto il supporto agli smartphone flessibili (probabilmente in preparazione del rilascio del Pixel Fold). Inoltre, la versione AOSP avrà un nuovo sfondo dopo 5 anni.

