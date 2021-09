Google Maps per Android Auto strizza l’occhio ai britannici con l’ultimo aggiornamento

Nonostante sia presente in tutto il mondo e aggiorni con costanza i suoi servizi, Google può spesso essere un po’ miope quando si tratta di pensare alle culture di altri paesi. Un esempio calzante sono Android Auto, sistema operativo che esiste da sei anni e Google Maps, servizio che esiste da oltre una decade, che solo ora stanno ricevendo un aggiornamento per ottimizzare la loro esperienza utente per i paesi in cui le persone guidano a sinistra (con il volante di un’auto a destra). Potrebbe essere sorprendentemente ma tale circostanza è vita quotidiana per più di un miliardo di persone.

Secondo il changelog dell’ultimo aggiornamento di Google Maps, l’app in esecuzione su Android Auto dovrebbe ora giustificare automaticamente i suoi elementi dell’interfaccia utente a sinistra o a destra, a seconda del tipo di auto che si sta guidando. Purtroppo al momento non si può impostare la funzione manualmente, anche se tale possibilità è apparentemente in arrivo.

La pagina di supporto dice anche che i bug che interessano le lingue da destra a sinistra dovrebbero essere risolti (l’arabo ad esempio). Chiaramente per accedere a queste novità, è necessario avere installato sul proprio smartphone Android (il vero cervello del sistema di infotainment) l’ultima versione di Android Auto (6.9.6137, secondo APK Mirror) e l’ultima versione di Google Maps. Quest’ultima la potete scaricare dal Play Store utilizzando il nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’egemonia di Google Maps in Italia ha subito un piccolo arresto, almeno per i possessori di un iPhone, con l’arrivo delle funzioni aggiornate di Apple Mappe inizialmente disponibili solo negli USA.