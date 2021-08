Samsung Galaxy S22 potrebbe usare un sensore RGBW da 50MP, S22 Ultra un sensore da 200MP

Torniamo a parlare dei nuovi smartphone della serie Galaxy S22 che dovrebbero fare il loro esordio nei primi mesi del 2022. Di essi sappiamo già che, almeno nelle versioni europee, equipaggeranno il nuovo SoC Samsung Exynos 2200 con abbinata una GPU AMD ma, sul fronte fotografico, in rete sono emersi alcuni report contrastanti fra loro.

Il leaker Ice Universe ha nuovamente affermato che Samsung lancerà quest’anno un sensore per fotocamera da 200 MP e un’unità RGBW da 50 MP. Questa volta è più preciso e dice che i nuovi sensori saranno annunciati a settembre. Seppur nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, il colosso sudcoreano ha già fortemente lasciato intendere che un sensore da 200 MP è in lavorazione.

Il leaker Yogesh ha aggiunto che la serie Galaxy S22, così come alcuni smartphone non Samsung, presenterà il sensore RGBW da 50 MP.

Ice Universe aveva però precedentemente affermato che il Galaxy S22 Ultra avrebbe mantenuto un sensore da 108 MP, ma questo è stato smentito da un rapporto secondo cui Samsung equipaggerà il telefono con una fotocamera a cinque obiettivi da 200 MP in fase di sviluppo grazie anche alla collaborazione di ottica giapponese Olympus. Paradossalmente, alcuni giorni dopo anche tale indiscrezione è stata smentita.

Insomma, ci sono ancora multi dubbi e poche certezza, motivo per cui vi invitiamo a prendere qualsiasi indiscrezione non confermata ufficialmente con le pinze e con il beneficio del dubbio.

Un numero di megapixel più alto non garantisce necessariamente immagini migliori, motivo per cui non si vede Apple e Google impegnarsi in guerre di megapixel. Invece, queste aziende cercano di estrarre il massimo potenziale da un sensore prima di sostituirlo.

Dopo tre anni, gli smartphone Pixel di Google riceveranno finalmente un nuovo sensore fotografico ed Apple dovrebbe anche equipaggiare il suo nuovo iPhone 13 Pro con un sensore da 48 MP il prossimo anno.