Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3 e Buds 2: i presunti prezzi italiani

L’11 agosto Samsung lancerà ufficialmente i nuovi smartphone flessibili Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 durante il Galaxy Unpacked. Insieme a tali smartphone, l’azienda lancerà anche i nuovi auricolari TWS Galaxy Buds 2 e gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic. A distanza di 10 giorni dal lancio ufficiale, in rete sono emersi i presunti prezzi che i primi 3 dispositivi dovrebbero avere nei mercati europei (quindi anche in Italia).

Secondo il leaker che ha condiviso l’informazione, il modello da 256 GB del Samsung Galaxy Z Fold3 avrà un prezzo di 2009€ mentre la variante con 512 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di 2099€.

L’informatore ha anche pubblicato quelli che dice saranno i prezzi per il Galaxy Z Flip 3: l’unità con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un costo di 1029€, mentre quello con 256 GB di spazio di archiviazione costerà 1109€. Infine, gli auricolari TWS Galaxy Buds 2 potrebbero avere un prezzo di 170€.

Seppur i prezzi condivisi dal leaker sono verosimili, a nostro avviso potrebbe non essere esatti per il semplice motivo che Samsung ha chiaramente dichiarato di voler rendere più accessibili gli smartphone flessibili. Ciò significa che fra la seconda e la terza generazione gli ingegneri si sono impegnati non solo sui miglioramenti hardware ma anche su come rendere il tutto più economico.

Insomma, i prezzi che vi abbiamo mostrati e derivanti dal leaker emerso in rete sono da prendersi con le pinze e con il beneficio del dubbio.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung Galaxy Z Fold3 supporterà la S Pen ma non avrà uno slot interno per contenerla e che Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic useranno un nuovo SoC per far girare al meglio Wear OS 3.0.