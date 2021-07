Google Foto avrà presto un nuovo widget “Ricordi” su Android

Android 12 sta rivitalizzando completamente i widget e, anche se una versione stabile non sarà disponibile fino a questo autunno (per ora sono disponibili solo versioni beta), stiamo già iniziando a vederne gli effetti. Spotify sta lavorando per rinnovare il suo lettore musicale, Chrome sta testando un nuovo widget di ricerca rapida e ora è tempo che Google Foto faccia lo stesso.

La redazione di 9to5Google è stata in grado di scoprire e abilitare un nuovo widget in fase di sviluppo per l’app di archiviazione delle foto. Una volta posizionato, questo strumento ricreerà la scheda Ricordi della parte superiore dell’app Foto direttamente sulla schermata iniziale. Google offre già un widget molto simile su iOS ed è fantastico vederlo arrivare in qualche modo su Android.

Proprio come su iPhone, questo nuovo widget Ricordi è disponibile in varie forme e dimensioni, anche se la griglia 2×2 predefinita finisce per essere alta e sottile a causa di come è strutturata la schermata iniziale. A differenza di iOS, tuttavia, lo si può ridimensionare come si desidera, con le immagini che si espandono o si riducono per adattarsi a qualsiasi forma scelta.

Sebbene il widget non funzioni ancora completamente, dovrebbe essere in grado di visualizzare tutto ciò che appare nella griglia Ricordi all’interno di Google Foto. Insomma, seppur ancora non abbiamo idea di quando il nuovo widget diventerà ufficiale per tutti (probabilmente dopo la pubblicazione della versione stabile di Android 12), la prossima volta che vorrete rivivere dei ricordi legati al passato e di cui avete archiviate delle foto, potreste non aver nemmeno bisogno di aprire l’app nel suo completo.

VIA