Google Chrome per Android mostra le icone dei siti più visitati sulla Omnibox

Google Chrome per Android mostra ormai da molto tempo, non appena si inizia a digitare all’interno della barra di ricerca, i siti web più popolari e quelli che si sono visitati più spesso. Gli sviluppatori però sembra che stiano testando, con alcuni utenti selezionai e scelti in maniera casuale, la visualizzazione di questi siti maggiormente visitati sotto forma di icone note al di sotto della barra di ricerca (le così dette favicon).

Non si tratta di una modifica rivoluzionaria, anche se potenzialmente potrebbe rendere la navigazione online un po’ più veloce non dovendo nemmeno digitare caratteri all’interno della barra di ricerca per visionare i siti web più visitati.

Questa modifica sembra essere implementata su tutte le versioni di Chrome (stable, beta, canary, dev), tramite un aggiornamento lato server. Si può comunque provare ad abilitarla (o disabilitarla, se non la volete) con l’impostazione chrome://flags/#omnibox-most-visited-tiles nel menu flag. Attenzione, sembra che si debba comunque essere stati scelti da Google e far quindi parte del beta test per vedere un cambiamento, anche se si abilita manualmente il flag.

Ad ogni modo, qui di seguiti vi lasciamo il nostro app box che vi permetterà di scaricare dal Play Store la versione più aggiornata di Google Chrome per Android.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che su Google Chrome è in arrivo la modalità “solo HTTPS”, grazie alla quale collegarsi ai siti web solamente attraverso connessioni sicure e crittografata secondo lo standard HTTPS. Tale standard è fondamentale soprattutto in tutti quesi siti in cui viene richiesto l’inserimento di dati sensibili come password, numero della carta ecc.

