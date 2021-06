Android 12 Beta 2.1 ufficiale | Novità

A distanza di pochi giorni da quando Android 12 Beta 2 è stato rilasciato al pubblico, gli sviluppatori di Google hanno provveduto a rilasciare un aggiornamento ulteriore per eliminare i bug. Seguendo le orme delle precedenti versioni di Android 12, questa nuova versione risolve una serie di problemi, tra cui una schermata di blocco difettosa, funzionalità del widget “At a glance” non funzionante, indicatori di privacy bloccati e alcuni altri problemi. L’aggiornamento ad Android 12 Beta 2.1 è in fase di rilascio via OTA.

L’elenco completo delle correzioni pubblicate in questo aggiornamento è appena sotto:

Risolto un problema che impediva agli utenti di accedere ai vari elementi nella schermata di blocco. (Bug #190702454)

Risolti i problemi che impedivano la visualizzazione di informazioni quali meteo ed eventi del calendario nel widget Riepilogo nella schermata iniziale o nella schermata di blocco. (Bug #190700432, Bug #190644743)

Risolto un problema che a volte causava sfarfallio o animazioni imprecise quando si accedeva ad app recenti con navigazione gestuale.

Risolto un problema che a volte causava il blocco e la scomparsa degli indicatori di autorizzazione del microfono e della fotocamera fino al riavvio del telefono.

Risolto un problema durante l’utilizzo dell’emulatore Android con un dispositivo virtuale Android (AVD) con Android 12 che impediva all’AVD di connettersi a Internet.

Risolto un problema per cui dopo aver installato la versione Beta e aver ripristinato il dispositivo, alcuni utenti erano bloccati nella procedura guidata di installazione (Bug #190082536).

Oltre all’aggiornamento OTA per chi ha già installato la beta 2, le immagini di sistema scaricabili con le correzione dei bug sono anche disponibili per l’installazione manuale o tramite l’Android Flash Tool.

