Android 12 Beta 2 ufficiale | Novità

La marcia di avvicinamento alla versione stabile di Android 12 ha fatto un piccolo passo in avanti, con Google che ha reso disponibile ufficialmente la Beta 2. Di solito, quando Google annuncia anteprime o beta di Android, l’azienda si concentra su dettagli orientati agli sviluppatori come le nuove API. Ma, con l’uscita di Android 12 Beta 2, Google ha dato l’accesso a modifiche tanto attese per gli utenti, come la nuova Dashboard per la privacy, gli indicatori di accesso al microfono e alla fotocamera su cui sta lavorando in varie forme dal 2019 e una nuova “esperienza di connettività” che semplifica il passaggio dal WiFi ai dati mobili (e viceversa).

Google ha annunciato che sia la Privacy Dashboard che gli indicatori sarebbero stati inclusi nella Beta 2 durante l’I/O. E fortunatamente è stata di parola. La dashboard per la privacy mostra una panoramica delle richieste di autorizzazione, oltre a una cronologia più granulare di quando le app hanno richiesto autorizzazioni per elementi come la posizione, la fotocamera o il microfono, con un layout che ricorda il benessere digitale.

I nuovi indicatori di privacy appariranno nell’angolo in alto, un po’ come su iOS, ma con una svolta più riconoscibile: invece di avere solo un punto indecifrabile, apparirà un’icona che mostra esattamente cosa viene utilizzato (microsoft, fotocamera o sensori GPS).

A completare le novità sulla privacy, c’è anche una nuova notifica di brindisi che mostra quando un’app accede agli appunti. Dal momento che in molti copiano cose come le credenziali dell’account o i dettagli di contatto, è bello sapere quando un’app sta curiosando negli appunti e potenzialmente violando la privacy.

Infine, c’è il nuovo grande pannello di gestione delle connessioni, che Google sostiene semplificherà la gestione della connessione e che sembra che potrebbe unire le impostazioni rapide dei dati Wi-Fi e mobili in una (sono escluse quelle del Bluetooth).

Chiaramente tutti gli smartphone compatibili con la Beta 1 di Android 12 lo sono anche per la Beta 2. Se avete installato già la prima eta, aspettatevi una notifica di aggiornamento in queste ore.

