I temi dinamici di Android 12 si estenderanno anche alle icone delle app

Android 12 è stato definito l’aggiornamento più grande sul fronte dell’estetica da diversi anni a questa parte (da quando, con Android 5.0 Lollipop, è stato inaugurato il Material Design). Non a caso, molte delle novità presenti sia nella prima che nella seconda beta del sistema operativo riguardano gli aspetti visuali.

Il linguaggio visivo aggiornato di Google, soprannominato Material You, rende il design dell’interfaccia un’esperienza molto più personalizzata su Android 12, con gli elementi dell’interfaccia utente che si adattano in maniera dinamica al colore dallo sfondo. Ma il tema dello smartphone non è limitato solo all’ombra di notifica, ai colori degli accenti e agli sfondi delle app: stanno crescendo le segnalazioni che potrebbe estendersi anche alle icone delle app, se gli sviluppatori aggiungono il supporto.

There's three more: Games & Google app (attached), and Photos which doesn't work because the package name is wrong

Unfortunately I got this list because they're hardcoded into the Pixel Launcher if you didn't already notice that. So no third party support unless that's temporary pic.twitter.com/Vmqgg4YbQw

— Kieron Quinn (@Quinny898) June 10, 2021