Xbox Game Pass: tutti i giochi annunciati all’Xbox Showcase (giocabili anche su Android)

Ieri sera Microsoft ha tenuto la propria conferenza ripresentazione all’E3 2021 denominata Xbox Showcase. In essa ha annunciato ben 33 giochi (sia dei propri studi di sviluppo che di terze parti) che arriveranno sul servizio di Xbox Game Pass tra il 2021 e il 2022, rendendolo ancora più appetibile di quello che già è non solo per i possessori di una console Xbox ma anche per chi possiede uno smartphone o un tablet Android, grazie alla possibilità di giocarli in streaming.

La maggior parte di questi giochi è stata confermata per il lancio al Day 1 su Xbox Game Pass durante la presentazione con alcuni dei più grandi titoli che in molti aspettavano, tra cui Starfield di Bethesda Game Studios, un sequel di The Outer Worlds e la nuova IP Redfall di Arkane Studios. Questo è in aggiunta a uno dei giochi più popolari dello scorso anno, Hades, che è stato anche confermato per arrivare su Game Pass quando uscirà il 13 agosto.

La lista completa dei giochi annunciati ieri e che stanno per arrivare su Xbox Game Pass (entro la fine del 2021) comprende:

Microsoft Flight Simulator (27 luglio)

Psychonauts 2 (25 agosto)

Age of Empires 4 (28 ottobre)

Forza Horizon 5 (9 novembre)

Halo Infinite (festività 2021)

Yakuza Like a Dragon (13 giugno)

Dark Alliance (22 giugno)

The Ascent (29 luglio)

Hades (13 agosto)

Twelve Minutes (19 agosto)

Aragami 2 (17 settembre)

Sable (23 settembre)

Anacrusis (autunno 2021)

Scorn (autunno 2021)

Back 4 Blood (12 ottobre)

Shredders (dicembre)

Among Us (2021)

Hello Neighbor 2 (2021)

The Gunk (2021)

A questi si aggiungeranno diversi altri titoli che verranno annunciati di mese in mese (il catalogo cambia sempre) e quelli già previsti per il 2022, come ad esempio il prima menzionato Starfield di Bethesda Game Studios (sarà una super esclusiva per l’ecosistema Xbox).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che per poter usufruire di Xbox Game Pass su uno smartphone Android, è necessario essere abbonati alla versione Ultimate dal costo di 12,99 euro al mese.