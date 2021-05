La novità che trasforma i tablet Android in “centri di intrattenimento multimediale”

Dopo anni di poco interesse che hanno portato gli iPad di Apple a dominare il mercato, Google sta ora cercando di rendere i tablet Android più interessanti e divertenti con l’aggiunta di una nuova scheda chiamata Entertainment Space.

La nuova funzionalità, pensata per sostituire in toto Google Discover, è pensata per essere un hub per i propri film, programmi, video, giochi e libri preferiti. Consentirà agli utenti di vedere contenuti su misura per loro in un unico posto, anche se dovranno prima accedere alle loro app in abbonamento (ad esempio Disney+, Prime Video ecc).

Naturalmente, il layout di Entertainment Space è stato specificamente progettato per i tablet e dispone di varie schede più piccole. Ad esempio, si può cambiare servizio di streaming, trovare film e programmi TV da guardare, nonché noleggiare o acquistare show da Google TV tramite la scheda Guarda.

Inoltre, Entertainment Space ha una scheda Giochi in cui trovano spazio i titoli già installati, oltre a consigli su quali potrebbero interessare. Ancora più importante, i giochi selezionati in Entertainment Space supportano “Instant Play”, il che significa che non sarà necessario scaricarli per riprodurli.

Ultimo ma non meno importante, la scheda Leggi raccoglie tutto ciò che riguarda la lettura. Qui è dove si trovano i libri e gli audiolibri del servizio Google Play Libri. La sezione mostra anticipazioni in modo che si possa decidere se piace o meno un libro. Anche in questo caso,. è possibile vedere libri scontati e consigli in base alle tendenze e ai propri gusti.

Secondo Google, il nuovo hub Entertainment Space sarà disponibile su in esclusiva sul tablet di Walmart questo mese. Entro la fine dell’anno, Entertainment Space sarà distribuito a livello globale su tablet Android nuovi ed esistenti realizzati da Lenovo, Sharp e altri (molto probabilmente non quelli di Amazon).

VIA