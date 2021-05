PlayStation App si aggiorna con funzionalità avanzate di gestione della PS5

L’anno scorso, Sony ha ridisegnato la sua PlayStation App alla luce del rilascio di PS5 e ha promesso una serie di nuove funzionalità una volta che la console fosse stata più ampiamente disponibile. Con vendite che hanno raggiunto quota 8 milioni (battendo anche il record della PS4), le prime novità sono arrivate sul finire del 2020 mentre adesso diverse altre funzioni stanno ora iniziando ad arrivare alle persone come parte della versione 21.4 della PlayStation App.

La nuova versione consente di gestire in maniera avanzata diverse funzioni della PS5: innanzi tutto, è possibile gestire lo spazio di archiviazione della console direttamente dall’app, permettendo la rimozione di giochi non più usati senza nemmeno accendere completamente la console.

Per utilizzare la gestione dell’archiviazione in remoto, si deve lasciare la PlayStation 5 in modalità di riposo (invece di spegnerla completamente). Quando si indica all’app di eliminare i giochi, la console si accenderà da sola per alcuni minuti, eseguirà l’operazione e quindi tornerà in modalità di riposo.

Fra le altre novità della versione 21.4 della PlayStation App troviamo:

Ordina e filtra nel PS Store per aiutarti a trovare quello che stai cercando.

Confronta i trofei con gli amici.

Gestisci il tuo spazio di archiviazione PS5 in qualsiasi momento dalle impostazioni.

Partecipa a sessioni multiplayer su PS5 dagli inviti di gioco.

Condividi immagini, testo e URL da altre app con gli amici su PS App.

Attiva / disattiva le notifiche del gruppo.

Questo aggiornamento include anche correzioni e miglioramenti delle prestazioni.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento o nel caso voleste scaricare l’app per la prima volta (sul Play Store l’app conta oltre 100 milioni di download), vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi rimanderà direttamente sulla pagina dedicata.

