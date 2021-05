Rocket League (quello vero) potrebbe presto arrivare su Android

Grazie al caso giudiziario di Epic contro Apple un sacco di documenti sono trapelati al pubblico. Fra di essi ce ne sono alcuni che riguardano le intenzioni di Epic di portare la versione completa di Rocket League sugli smartphone Android e sui dispositivi mobili in generale.

Un gioco a tema Rocket League è già stato pubblicato su Android (chiamato Sideswipe) ma in quel caso si tratta di una versione 2D pensata solamente per dispositivi mobile. Tuttavia, Epic potrebbe portare la versione che tutti conosciamo e apprezziamo anche sugli smartphone.

Epic sta progettando di creare un nuovo launcher per Rocket League su PC e console con lo scopo di offrire un’esperienza unificata su tutte le piattaforme, compresi gli smartphone Android, gli iPhone e gli iPad. Stando ai documenti trapelati, una prima versione beta pianificata per la versione mobile del gioco è attesa nel secondo trimestre del 2021.

Qui sopra potete vedere uno screenshot del documento in questione in cui si afferma chiaramente che Epic sta lavorando su un client di nuova generazione per Rocket League che includerà il cross-play e il cross-save su tutte le piattaforme, con tanto di beta pianificata per il secondo trimestre.

Ora, per quanto ne sappiamo, il piano sopra documentato potrebbe essere cambiato ben prima del caso giudiziario di ieri con Apple poiché è stato originariamente presentato internamente a Epic nel giugno 2020. Tuttavia, è logico che Epic e Psyonix vogliono mantenere alto il livello di engagement del gioco e quale miglior novità che espanderne il supporto a 1 miliardo e oltre di dispositivi in tutto il mondo.

In attesa di avere maggiori informazioni su questa vicenda, vi vogliamo ricordare che Google è entrata a gamba tesa sui nomi e le icone delle app fuorvianti del Play Store per tutelare gli utenti.

VIA