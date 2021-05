Sony Xperia 1 III e 10 II certificati da Netflix per lo streaming in HDR

Nonostante di solito la certificazione da parte di Netflix di un determinato smartphone o tablet avviene prima della presentazione ufficiale, nel caso dei Sony Xperia 1 III e 10 II il colosso dello streaming ha rilasciato il proprio benestare solo oggi per la riproduzione dei propri contenuti video in HD e in HDR.

Seppur i display degli smartphone sono cresciuti enormemente rispetto a diversi anni fa, possono sembrare ancora angusti per guardare film o serie TV. Ciò tuttavia contrasta con i dati dei servizi di streaming che dimostrano che sono molto popolari per la visualizzazione di contenuti. Ed è per questo che il gigante dello streaming Netflix mantiene un elenco aggiornato di dispositivi che possono offrire la migliore esperienza di streaming per la sua app.

Gli ultimi aggiornamenti alla lista degli smartphone certificati da Netflix non include solo Sony Xperia 1 III e 10 II per la visione in HDR ma anche Nokia X10 e Nokia X20 per la visione in HD.

Per chi non lo sapesse, per HDR o High-dynamic-range si intende una tecnologia che, applicata a un filmato con curva di gamma convenzionale (SDR o Standard Dynamic Range), è in grado di ampliarne la gamma, col risultato di restituire video con una maggior varietà di colori (dai bianchi più luminosi ai neri più scuri), e quindi anche una maggior fedeltà ai colori così come appaiono in natura.

