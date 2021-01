Xiaomi Mi 11 Pro arriverà con calma a febbraio 2021

Nonostante lo Xiaomi Mi 11 sia stato presentato ufficialmente qualche giorno fa, non vi è stata alcuna traccia della versione Pro (o del modello Mini su cui alcuni speravano). Xiaomi è solita lanciare i suoi top di gamma in coppia, con una versione Pro leggermente più potente o con un comparto fotografico migliore rispetto alla versione standard. Ma stavolta non è stato così.

Secondo l’affidabile leaker Digital Chat Station, nei laboratori di Xiaomi esiste effettivamente un Mi 11 Pro ma arriverà dopo il capodanno cinese (noto anche come Festival di Primavera) del 12 febbraio 2021.

Lo Xiaomi Mi 11 è arrivato con un display migliorato e capacità di ricarica maggiore rispetto al predecessore Xiaomi Mi 10. Tuttavia, il sensore da 108 MP per la fotocamera principale è esattamente lo stesso Samsung ISOCELL HM1 di un anno fa e il telefono non ha alcun tipo di teleobiettivo.

Il Mi 11 Pro risolverà questo problema e verrà fornito con una “fotocamera migliorata” e una “ricarica più rapida”, secondo il leaker.

C’è da dire poi che l’annuncio dello Xiaomi Mi 11 finora è avvenuto solo in Cina, per cui è probabile che per noi europei il lancio della versione standard e di quella Pro avvenga in contemporanea.

In attesa di avere più informazioni, vi vogliamo ricordare che lo Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone ad equipaggiare il SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 888. Le sue feature principali:

Display AMOLED da 6,81 ​​pollici con risoluzione QHD +, HDR10+ e DCI-P3, 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass 7

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU Octa Core, GPU Adreno 680 e camera di raffreddamento VC LiquidCool Technology

8 – 12 GB di RAM LPDDR5

128 – 256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.2

Fotocamera posteriore tripla con supporto alla fotografia computazionale: sensore primario Samsung ISOCELL HM3 Bright da 108 MP da 1/1,33”, f/1,85, lenti 7P, OIS, AF, pixel da 0,8 micron sensore ultra grandangolare da 13 MP sensore macro da 5 MP

Fotocamera anteriore da 20 MP

Connettività 5G (SA/NSA), Dual SIM, GPS a doppia frequenza, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6

Sensore di impronte digitali sotto il display

Doppio speaker by Harman Kardon

Batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 55W, alla ricarica wireless a 50W e ricarica inversa a 10W

Sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.5

