Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbe non supportare il 5G

Con la serie Galaxy Note che dovrebbe essere arrivata ormai al capolinea, Samsung sta puntando sempre più forte sui suoi smartphone flessibili. Ma per incrementarne le vendita ha bisogno di abbassare il prezzo, visto che non sono moltissimi coloro che desiderano spendere oltre 1.500 euro (nel migliore dei casi) per uno smartphone. A questo proposito, nel 2021 dovrebbe venir annunciato il Samsung Galaxy Z Flip 3 con un prezzo di vendita sotto i 1.000 euro anche se con una mancanza hardware molto importante.

Al fine di ridurre i costi e la complessità generale dello smartphone, gli ingegneri di Samsung potrebbero privare il Galaxy Z Flip 3 del supporto alle reti 5G, “relegandolo” a supportare solo il 2G, 3G e il 4G (nonostante di Z Flip 2 ne esista anche una variante 5G).

Queste previsioni sono basate su un nuovo rapporto di GalaxyClub, che ha trovato una variante del Galaxy Z Flip 3 che porta il numero di modello SM-F720F. La lettera “F” indica che questa è la variante internazionale, probabilmente destinata all’Europa e al Medio Oriente. I modelli con connettività 5G di solito hanno una ‘B’ alla fine dell’identificatore, il che significa che il modello in questione offre solo connettività 4G.

Volendo poi addentrarci nel mondo delle possibilità, il Galaxy Z Flip 3 potrebbe equipaggiare il SoC Qualcomm Snapdragon 855, ovvero l’ultimo a non avere a disposizione un modem 5G.

Cercando di ricapitolare quella che dovrebbe essere la strategia di Samsung per i suoi smartphone flessibili del 2021, ci dovremmo trovare con un Galaxy Z Fold 3 di fascia alta con tutto il miglior hardware disponibile sul mercato, con il Galaxy Z Flip 3 di fascia media con un prezzo inferiore ai 1.000 euro e con un Galaxy Z Fold Lite che si inserirebbe nel mezzo.

VIA