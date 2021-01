Xiaomi Mi 11 ufficiale: è aperta l’era dello Snapdragon 888

Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 11 ponendolo, proprio come il suo predecessore Mi 10, in cima al proprio catalogo come smartphone più Premium che ha da offrire. Sebbene l’intera scheda tecnica dello smartphone sia interessante, è chiaramente l’esordio del Qualcomm Snapdragon 888 che fa maggiormente notizia per noi italiani, anche perché per il momento il Mi 11 è stato annunciato solo per il mercato cinese.

Prima di arrivare alla scheda tecnica, facciamo notare che Xiaomi ha preso esempio da Apple nel rimuovere il caricabatteria dalla confezione di vendita del Mi 11. Una scelta discutibile ma giustificata indicando un ridotto impatto ambientale.

Xiaomi Mi 11 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso di 164,3 x 74,6 x 8,06 mm (vetro), 164,3 x 74,6 x 8,56 mm (pelle)

Display AMOLED da 6,81 ​​pollici con risoluzione QHD +, HDR10+ e DCI-P3, 120Hz (480Hz campionamento tocco), 20:9, contrasto 5.000.000:1, luminosità tipica 900 nits, massima 1.500 nits , chip MEMC dedicato e protezione Corning Gorilla Glass 7 (il primo in assoluto)

, e protezione Corning Gorilla Glass 7 (il primo in assoluto) SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU Octa Core (1x Cortex-X1 con clock a 2,84 GHz e cache L2 da 1 MB, 3x Cortex-A78 con clock di picco a 2,4 GHz e 512 KB di cache L2 ciascuno e 4x Cortex-A55 a bassa potenza con cache L2 da 128 KB), GPU Adreno 680 e camera di raffreddamento VC LiquidCool Technology

con CPU Octa Core (1x Cortex-X1 con clock a 2,84 GHz e cache L2 da 1 MB, 3x Cortex-A78 con clock di picco a 2,4 GHz e 512 KB di cache L2 ciascuno e 4x Cortex-A55 a bassa potenza con cache L2 da 128 KB), GPU Adreno 680 e camera di raffreddamento VC LiquidCool Technology 8 – 12 GB di RAM LPDDR5 (velocità di punta di 6.400 Mbps)

128 – 256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.2

Fotocamera posteriore tripla con supporto alla fotografia computazionale : sensore primario Samsung ISOCELL HM3 Bright da 108 MP da 1/1,33”, f/1,85, lenti 7P, OIS, AF, pixel da 0,8 micron sensore ultra grandangolare da 13 MP sensore macro da 5 MP

: Fotocamera anteriore da 20 MP

Connettività 5G (SA/NSA), Dual SIM, GPS a doppia frequenza, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6

(SA/NSA), Dual SIM, GPS a doppia frequenza, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 Sensore di impronte digitali sotto il display

Doppio speaker by Harman Kardon

Batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 55W , alla ricarica wireless a 50W e ricarica inversa a 10W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , alla ricarica wireless a 50W e ricarica inversa a 10W Sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12.5

Colori nero, bianco, celeste, oro e viola

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, nel mercato cinese lo Xiaomi Mi 11 viene proposto a: