Un prototipo di OnePlus 9 5G in vendita su eBay a 6.000 dollari

OnePlus ha attratto talmente tanta attenzione in questi anni che si è inserita, suo malgrado, fra le aziende che subiscono furti all’interno delle fabbriche di produzione o test e devono combattere contro delle persone che mettono in vendita modelli prototipali non ancora presentati ufficialmente. É ad esempio il caso di OnePlus 9 5G, il cui prototipo è finito per ben due volte in vendita su eBay.

Il dispositivo in questione aveva un prezzo di 3.000 dollari ed era apparentemente una variante T-Mobile, ma la descrizione indicava che era sbloccato e compatibile con tutti i gestori GSM. Parliamo al passato in quanto quell’inserzione è stata ritirata, presumibilmente dopo che il venditore si è reso conto che i dati presenti potevano ricondurlo a lui (o a loro).

Secondo AndroidPolice, l’unità è stata messa in vendita di nuovo, questa volta senza alcuna informazione identificabile e un prezzo di 6.000 dollari.

Poiché l’inserzione precedente è archiviata, il venditore è probabilmente consapevole che OnePlus potrebbe utilizzare il numero ID per cancellare da remoto il telefono. E quindi, come farebbe qualsiasi venditore responsabile, ha emesso il seguente disclaimer:

Non sono responsabile della cancellazione da parte di OnePlus di questo telefono o di qualsiasi cosa possa fare al telefono dopo il periodo di acquisto. Se lo acquisti, accetti questi termini.

Insomma, chiaramente la vendita di questa unità prototipale di OnePlus 9 5G serve non solo a creare profitto per l’acquirente ma anche a permettergli di liberarsi delle prove di un furto avvenuto nelle fabbriche di assemblaggio o di test. Come sempre, vi consigliamo a diffidare di queste inserzioni e aspettare che l’azienda presenti e lanci ufficialmente lo smartphone sul mercato (anche perché vi costerà decisamente meno).

VIA FONTE