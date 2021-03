OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ufficiali: specifiche e prezzi ITA

OnePlus ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone top di gamma OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro che, oltre ad avere delle caratteristiche tecniche premium, per la prima volta hanno un comparto fotografico degno dei migliori smartphone grazie alla collaborazione con lo storico marchio svedese Hasselblad.

In termini hardware ci troviamo di fronte a smartphone simili, con il comparto fotografico che fa davvero la differenza.

La fotocamera ultra-wide da 50MP su OnePlus 9 Pro utilizza un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, che garantisce una migliore qualità dell’immagine e un rumore molto basso. Il teleobiettivo da 8MP di OnePlus 9 Pro offre uno zoom 3,3x (77mm) con stabilizzazione ottica (OIS) per ridurre la sfocatura, con un massimo di 30x di zoom digitale. Oltre alle fotocamere appena descritte, OnePlus 9 Pro presenta una fotocamera monocromatica dedicata che lavora insieme alla fotocamera principale per aggiungere dettagli e stratificazione alle foto in bianco e nero e la funzione tilt-shift che simula lo speciale effetto in miniatura di un obiettivo tilt-shift per foto più creative.

OnePlus 9 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 160×74,2×8,7mm 192 grammi



Display: AMOLED da 6,55″ 2400×1080, 20:9, 402ppi, refresh rate 120Hz, sRGB, Display P3, Corning Gorilla Glass

AMOLED da 6,55″ 2400×1080, 20:9, 402ppi, refresh rate 120Hz, sRGB, Display P3, Corning Gorilla Glass SoC: Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G

Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G Memoria: 8/12GB LPDDR5 128/256GB UFS 3.1

Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou Sensore delle impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display Fotocamere: anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1um, EIS, FF, f/2,4 posteriori: 48MP principale, sensore Sony IMX689 da 1/1,43″, pixel da 1,12um (2,24um 4-in-1), EIS, 23mm eq., f/1,8 50MP ultra grandangolare, sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, 14mm eq., f/2,2, Freeform Lens per correzione luce in entrata per distorsione bordi limitata all’1%, foto macro con messa a fuoco fino a 4cm. Video time-lapse 2MP monocromatica per tilt-shift e info aggiuntive per scatti in b/n video fino 8K @30fps, flash dual LED, PDAF

Batteria: 4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Qi wireless a 15W

4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Qi wireless a 15W Colorazioni: Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black

Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black Sistema operativo: OxygenOS basato su Android 11

OnePlus 9 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,2×73,6×8,7mm 197 grammi

Display: Fluid Display 2.0 LTPO OLED da 6,7″ QHD+, 525ppi, 20,1:9, refresh rate fino a 120Hz con regolazione automatica, Hyper Touch 360Hz, luminosità picco 1.300nit, profondità colore nativa 10 bit, HDR10+, MEMC, JNCD<1,0, Corning Gorilla Glass 6

Fluid Display 2.0 LTPO OLED da 6,7″ QHD+, 525ppi, 20,1:9, refresh rate fino a 120Hz con regolazione automatica, Hyper Touch 360Hz, luminosità picco 1.300nit, profondità colore nativa 10 bit, HDR10+, MEMC, JNCD<1,0, Corning Gorilla Glass 6 SoC: Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G

Qualcomm Snapdragon 888 con modem integrato X60 5G Memoria: 8/12GB LPDDR5 128/256GB UFS 3.1

Connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou Sensore delle impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display Certificazione: IP68

IP68 Fotocamere: anteriore: 16MP Sony IMX471, pixel da 1um, EIS, FF, f/2,4 posteriori: 48MP principale, sensore Sony IMX789 da 1/1,43″, pixel da 1,12um (2,24um 4-in-1), 2×2 on-chip lens, RAW 12-bit, doppio ISO nativo, DOL-HDR, OIS, EIS, 23mm eq., f/1,8 50MP ultra grandangolare, sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, 14mm eq., f/2,2, Freeform Lens per correzione luce in entrata per distorsione bordi limitata all’1%, foto macro con messa a fuoco fino a 4cm. Video time-lapse 8MP tele, zoom 3,3x (77mm), pixel da 1um, f/2,4, OIS, zoom digitale 30x 2MP monocromatica per tilt-shift e info aggiuntive per scatti in b/n

Batteria: 4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Warp Charge 50 Wireless (1-100% in 43 minuti)

4.500mAh con Warp Charge 65T (1-100% in 29 minuti) e Warp Charge 50 Wireless (1-100% in 43 minuti) Colorazioni: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black

Morning Mist, Pine Green, Stellar Black Sistemi operaivo: OxygenOS basato su Android 11

Prezzi e disponibilità

OnePlus 9 sarà disponibile dal 26 aprile (pre-ordine da oggi) mentre la versione Pro sarà disponibile dal 31 marzo (pre-ordine da oggi) con i seguenti listini:

OnePlus 9: versione 8GB+128GB nei colori Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black al prezzo di 719,00 €. versione 12GB+256GB nei colori Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black al prezzo di 819,00€.

OnePlus 9 Pro: versione 8GB+128GB nei colori Morning Mist, Pine Green e Stellar Black al prezzo di 919,00 €. versione 12GB+256GB nei colori Morning Mist, Pine Green e Stellar Black al prezzo di 999,00€.



“OnePlus 9 Series rappresenta una tappa fondamentale per i flagship di casa OnePlus. Sviluppata in collaborazione con Hasselblad, la nuova Hasselblad Camera for Mobile darà agli utenti la possibilità di catturare i propri momenti iconici con un’accuratezza dei colori incredibile e una qualità d’immagine premium”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore, CEO e Chief Product Officer di OnePlus. “Insieme al nuovo OnePlus Watch, la nostra ultima serie di flagship offre una user experience ancora più fluida, dove anche il più piccolo dettaglio è pensato e ottimizzato per sfidare l’industria degli smartphone e potenziare la nostra Community attraverso la tecnologia premium.”