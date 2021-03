Samsung lancerà 3 SoC Exynos nel 2021, 2 dei quali con GPU AMD

La collaborazione tra Samsung e AMD è ormai entrata nel vivo, tanto che i primi chip stanno per essere presentati. Stando a quanto indicato dal leaker Ice Universe, Dopo almeno un paio di anni di collaborazione intensiva, Samsung presenterà quest’anno 3 differenti chipset Exynos: un chip della serie 800 di fascia media, una serie 1200 di fascia alta e una serie 2200 top di gamma. Gli ultimi due dovrebbero essere dotati di GPU basate sull’architettura RDNA di AMD.

2021 Exynos

Exynos 8xx

Exynos 12xx

Exynos 22xx — Ice universe (@UniverseIce) March 2, 2021

Secondo un precedente tweet del leaker, Samsung mostrerà la GPU di AMD – solo la GPU – a giugno, con i chipset completi che verranno svelati in un secondo momento. I primi smartphone con GPU AMD potrebbero non arrivare fino al prossimo anno, ma non esiste ancora una data ufficiale per tutto questo.

Seppur il target principale di questi nuovi SoC Exynos con GPU AMD saranno gli smartphone e i tablet Android, Samsung potrebbe ottimizzarli per farli funzionare anche su laptop con Windows 10. Secondo ZDNet Korea, un laptop con Exynos 2200 sarà svelato nel terzo trimestre, un po’ dopo il lancio del Galaxy Note (probabilmente l’ultimo di sempre). Tra l’altro, questo SoC avrebbe distrutto il chip A14 Bionic di Apple in un test benchmark relativo alla grafica.

I precedenti laptop Windows-on-ARM di Samsung utilizzavano chipset Qualcomm, il che significa che il colosso fabless americano potrebbe finalmente avere della concorrenza (anche se il mercato di questa specifica classe di laptop è ancora una nicchia molto piccola).

In attesa di avere maggiori informazioni sui nuovi SoC della serie Exynos di Samsung, vi vogliamo ricordare che Samsung Health smetterà di funzionare dal 23 marzo su alcuni smartphone e che i prossimi smartwatch Samsung potrebbero usare Wear OS invece di Tizen OS.

VIA