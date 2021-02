La UI di Google TV arriverà su tutti gli Android TV con Android 12

Insieme con il rilascio della prima Developer Preview di Android 12 pensata per gli smartphone, Google sta anche lanciando la prima Developer Preview di Android 12 pensata per la piattaforma Android TV. Dai primi sviluppatori che l’hanno installata abbiamo appreso che porta tutte le ultime funzionalità Android sui televisori e una nuovissima esperienza basata sulla UI di Google TV (una prima modifica alla UI di Android TV è già arrivata nei giorni scorsi).

Sebbene Google in genere rilasci la prima anteprima di Android TV pochi mesi dopo l’uscita della prima anteprima per sviluppatori della versione per smartphone, quest’anno la società la sta proponendo contemporaneamente. Questa è una grande mossa, in quanto darà agli sviluppatori più tempo per ottimizzare le loro app Android TV per Android 12 e potrebbe anche svolgere un ruolo significativo nell’accelerare la sua adozione.

Google attualmente non ha condiviso alcun dettaglio sulle novità di Android 12 per Android TV, ma poiché è già disponibile per gli sviluppatori, prevediamo di saperne di più nei prossimi giorni. C’è da dire però che questa prima Developer Preview è disponibile solo per il kit di sviluppo ADT-3 (il download è disponibile a questo link).

Vale la pena notare che la nuovissima esperienza di Google TV sopra menzionata è probabilmente la stessa nuova interfaccia utente che ha debuttato con Google Chromecast con Google TV l’anno scorso. Tra l’altro, non è un caso che l’arrivo della UI di Google TV con Android 12 coincida con l’utilizzo della stessa piattaforma sulla lineup di Smart TV Sony e TCL del 2021.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alla nostra guida approfondita su come eseguire il sideload degli APK su Chromecast con Google TV.

VIA