Top 5 Settimana 1 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 1 2021, la prima dell’anno in corso.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 1 2021 parlando di Xiaomi. L’azienda cinese ha presentato ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 11 che segna anche l’esordio del processore Qualcomm Snapdragon 888, che ritroveremo su gran parte dei top di gamma che verranno lanciati nella prima metà del 2021.

Harmony OS è il nuovo progetto che Huawei sta portando avanti per assicurarsi un futuro negli smartphone in cui la presenza dei GMS (Google Mobile Services) non sia essenziale. Ad oggi, però, questo futuro sembra ancora molto lontano visto che la nuova release Harmony OS 2.0 beta si basa ancora su Android.

Gli effetti del covid-19 si fanno sentire nel mondo delle telefonia. Samsung, infatti, non è riuscita a raggiungere la quota vendite di 300 milioni di smartphone nel 2020, un risultato negativo che non accadeva addirittura da 9 anni a questa parte.

A distanza di poche ore da quando Samsung ha avviato il rilascio in Europa dell’aggiornamento ad Android 11 e alla OneUI 3 per gli attuali top di gamma Galaxy Note20 e Note20 Ultra, il colosso coreano ha voluto fare il bis iniziando il rilascio dello stesso aggiornamento, sempre in Europa e per i modelli Exynos, per i Samsung Galaxy Note10 e Note10+.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 1 2021 con OnePlus che, dopo il primo smartwatch, sembra avere pronta in rampa di lancio anche una smartband super economica che ha lo scopo di competere con le Xiaomi Mi Band.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 2 2021.