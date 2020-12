Qualcomm Snapdragon 888 vs Snapdragon 865 vs Snapdragon 855

Fotocamere supportate

• 200MP singola

• 84MP singola con zero shutter lag

• 64MP+25MP con zero shutter lag

• Tripla 24MP con zero shutter lag

• AF ibrido

• Immagini 10-bit HEIF

• Video HDR

• multi-frame noise reduction

• Classificazione e segmentazione dei soggetti in tempo reale

• 200MP singola

• 64MP con zero shutter lag

• 25MP doppia con zero shutter lag

• AF ibrido

• Video HDR

• multi-frame noise reduction

• Classificazione e segmentazione dei soggetti in tempo reale

• 48MP singola

• 24MP doppia

• AF ibrido

• Video HDR

• Multi-frame noise reduction

• Classificazione e segmentazione dei soggetti in tempo reale