Samsung Galaxy Z Fold 2 vs Galaxy Fold: le migliorie sono abissali

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è finalmente in vendita e, guardando alla scheda tecnica, sappiamo che è un miglioramento sostanziale rispetto al suo predecessore. Ma le migliorie più importanti probabilmente riguardano la solidità strutturale, visto che il primo modello ha dovuto a lungo convivere con problemi di solidità dopo il lancio.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 non è solo più potente e robusto, ma ha anche un aspetto molto diverso rispetto al primo modello. Entrambi i display del nuovo modello sono aumentati di dimensioni, il notch è sparito in favore di un foro sulla parte destra (con tecnologia Iris Ring), l’angolo di curvatura si è ridotto di molto e la copertura del display flessibile è passata dall’essere realizzata in materiale plastico all’essere un Ultra Thing Glass (UTG), in maniera simile con quanto abbiamo visto sul Galaxy Z Flip.

Con questi aggiornamenti di design, il Galaxy Z Fold 2 probabilmente non solo attirerà molta più attenzione da parte dei fan e di coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta al mondo degli smartphone flessibili (a questo contribuisce senza dubbio anche il prezzo di vendita inferiore) ma anche dei possessori di Galaxy Fold. Samsung le ha persino sottolineate in un video promo:

As if first-gen Fold owners didn't already feel inadequate, Samsung provides a helpful comparative overlay. pic.twitter.com/E6I77LK3zH — Evan Blass (@evleaks) September 18, 2020

E come detto prima, non si tratta solo dell’aspetto, poiché i cambiamenti continuano anche all’interno. Il nuovo modello è alimentato dallo Snapdragon 865 Plus, al contrario dello Snapdragon 855 sul Galaxy Fold (non che sia un SoC da buttare ma l’865 Plus è migliore), ha una batteria più grande da 4.500 mAh e il display principale da 7,6 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Inoltre, il display esterno, ridicolizzato nel primo modello per via delle dimensioni molto piccole che lo rendono difficile da utilizzare, è cresciuto in maniera consistente nel Samsung Galaxy Z Fold 2, permettendone l’utilizzo senza problemi.

VIA