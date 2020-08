Zoom in arrivo sugli smart display di Amazon, Google e Facebook

Il periodo che stiamo attraversando ha fatto innalzare come non mai i numeri di utilizzo di alcuni servizi, come ad esempio quelli di Zoom. Da servizio di video conferenza prettamente pensato per il business, l’azienda ha ottenuto un enorme balzo in avanti in termini di utilizzo da parte di utenti consumer. Dopo quindi aver migliorato drasticamente la sicurezza della propria piattaforma, i responsabili di Zoom hanno annunciato, insieme a Google, che il servizio sarà presto disponibile anche sugli smart display di Amazon, Google e Facebook.

Si tratta di un’ottima notizia che non farà altro che espandere ulteriormente il modo in cui le persone potranno effettuare video chiamate o video riunioni. Tra l’altro, in questo modo Zoom avrà un ulteriore vantaggio rispetto ai servizi concorrenti, primo fra tutti Microsoft Teams.

Per quanto riguarda i tempi di arrivo, sembra che gli smart display di Facebook saranno i primi. Zoom sarà disponibile sui dispositivi Facebook Portal a settembre tramite una nuova app Zoom che verrà aggiunta allo smart display. Il supporto per gli smart display di Amazon e Google seguirà entro la fine dell’anno sotto forma di integrazione tramite assistente vocale (non essendoci app a bordo degli Echo Show e Nest Hub). Inoltre, verrà anche sincronizzato il calendario consentendo ai dispositivi di mostrare le riunioni imminenti e supportare i comandi vocali per unirsi a loro.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che attraverso un recente aggiornamento Google ha migliorato la gestione dell’audio multi-room sugli smart display e che, dopo diversi mesi di attesa, finalmente Netflix è compatibile (attraverso il protocollo Chromecast) per la visione dei contenuti sui Nest Hub.

VIA