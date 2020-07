Microsoft Teams: arrivano le riunioni virtuali con la “Together Mode”

Accanto a Slack, Google Meet e Zoom, anche Microsoft Teams è rapidamente diventata una delle soluzioni di riferimento per il lavoro e la vita a distanza, collegando colleghi e amici in momenti di distanziamento sociale. Microsoft lo riconosce e sta riversando un sacco di risorse nel servizio, avendo introdotto di recente anche una versione consumer della piattaforma per Android.

Nelle scorse ore invece Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per tutti gli utenti di Teams, tra cui una nuova e accattivante “Together Mode” che ricrea in modo virtuale riunioni, aule e auditorium per far sentire le persone più connesse.

Microsoft descrive la “Together Mode” come una nuova interpretazione delle riunioni online che colloca i partecipanti in ambienti virtuali, il che dovrebbe farli sentire un po’ come se condividessero la stessa stanza. Ciò è ottenuto grazie alla segmentazione dell’IA che elimina automaticamente le persone dal loro background reale (non proprio una tecnologia nuova ma comunque migliorata grazie agli algoritmi dell’azienda).

Microsoft spera che ciò renda le riunioni più naturali e aiuti i partecipanti a concentrarsi su segnali non verbali. Il primo sfondo che verrà lanciato a partire da agosto sarà un auditorium (foto di copertina). Altri luoghi, come tavole rotonde o caffetterie, seguiranno più tardi.

Oltre a questa nuovissima funzionalità, Microsoft sta lavorando per perfezionare le normali chat video. Sta introducendo filtri video, permettendo di regolare la luminosità e sfocare lo sfondo prima di partecipare alle riunioni. C’è anche una nuova visione dinamica per le conferenze, che consente di scegliere quanti partecipanti si vogliono vedere alla volta e quanto dovrebbe essere grande la diapositiva di PowerPoint o lo schermo condiviso che tutti stanno guardando.

