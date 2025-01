Torniamo a parlare di Nanoleaf e dei suoi splendidi prodotti dedicati all’illuminazione smart (e divertente) della casa. Lo facciamo grazie ai nuovi Blocks, i primi pannelli completamente riprogettati da Nanoleaf dal 2020. Più robusti, dotati di speciali mensole per esporre accessori e oggetti da collezione, i Nanoleaf Blocks coniugano la bellezza visiva con la funzionalità pratica.

Dopo una decina di giorni di prove e test, siamo pronti a darvi le nostre considerazioni sui nuovi Nanoleaf Blocks.

Nanoleaf Blocks Combo XL

A prima vista, il kit Blocks Combo XL sembra simile a un altro prodotto Nanoleaf, il Canvas Smarter Kit. Mentre però i quadrati Canvas sono pannelli sottili, il kit Blocks aggiunge più profondità. Il kit Blocks Comb XL è dotato di quadrati sia piccoli che grandi. I quadrati più grandi misurano 231 x 231 x 29 mm mentre i quadrati più piccoli misurano 115,5 x 115,5 x 29 mm.

Il kit Blocks Combo XL Smarter che abbiamo avuto in test viene spedito in una scatola quadrata raffigurante un layout di esempio. Con il contenuto disposto sul pavimento, è possibile apprezzare quattro blocchi di dimensioni standard, quattro quadrati piccoli, un pannello forato leggero e uno scaffale. L’unità di controllo si collega a uno dei blocchi e si collega a un alimentatore (fornito in confezione). Gli accessori di installazione sono numerosi e includono Linker in plastica rigida, cuscinetti di nastro grandi e piccoli, tasselli e viti.

Panoramica

Come altri prodotti Nanoleaf (Triangoli, Mini Triangoli, Esagoni, Linee), Nanoleaf Blocks sono completamente modulari. Tra l’altro, i Blocks condividono lo stesso connettore rigido della linea Nanoleaf Shapes. Abbiamo provato a collegare i due sistemi con risultati alterni (non sono sicuro che si debba fare e ancora meno sicuro che stiano bene collegati insieme). Questo perché lo spessore fisico delle mattonelle è molto diverso fra loro. Pensiamo che sia meglio lasciare che questi diversi sistemi esistano da soli.

A proposito di spessore, questi Blocks sono veramente dei blocchi. Le Shapes hanno una profondità standard di 6 millimetri mentre i Nanoleaf Blocks sono profondi 28 millimetri. La profondità è un bel cambiamento e conferisce una dimensione completamente nuova all’illuminazione ambientale.

Ciò che distingue davvero Nanoleaf Blocks sono i componenti aggiuntivi posizionabili a piacimento che includono pannelli intercambiabili, come superfici texturizzate, pannelli forati luminosi o persino mensole. Questi consentono di creare profondità, texture e un design completamente personalizzato che si adatta alla stanza. Avendo tutti i Blocks una copertura in plastica, è possibile rimuoverla e riconfigurare la disposizione nel giro di pochi secondi.

I Blocks sporgono di più dai muri e sembrano quasi invitare a essere toccati. Sfortunatamente, a differenza dei pannelli Shapes e Canvas, non sono touch-capacitive. Tuttavia, il controller fisico ora ha meno pulsanti con una sensazione più tattile, inserendo comandi di base senza bisogno di uno smartphone. Ed è anche possibile abbinare il nuovo telecomando Sense+ per una convenienza aggiuntiva.

Installazione a parete

Proprio come gli altri prodotti Nanoleaf, anche i Blocks sono progettati per una facile installazione, senza bisogno di lavori elettrici o configurazioni complicate. Utilizzano il metodo standard con adesivi per il montaggio sulla parete (tranne le celle con le mensole che hanno la predisposizione per i tasselli, visto il peso che devono sopportare) e un modulo extra “di comando” posizionabile in qualunque posizione. Il controller è dotato di un connettore montato in modo permanente, che ne rende più difficile la rimozione ma lo rende anche più sicuro.

Si può creare il proprio layout, montare i quadrati sulle pareti e spostarli o riorganizzarli facilmente in base alle esigenze. Come sempre, è una buona idea testare le luci a livello del suolo e pianificando in anticipo la disposizione.

Spostare i Blocks dopo una configurazione è un gioco da ragazzi

I Block sono dotati di una staffa attaccata sul retro. Ciò offre una certa flessibilità per orientare uniformemente il quadrato iniziale, cruciale per l’allineamento di tutti gli altri. La staffa semplifica anche l’accesso e la rimozione dei cuscinetti biadesivi.

Questo processo è uguale per tutte le celle “normali”. Per i Blocks speciali è consigliato usare un cacciavite per separare la luce dal suo pannello posteriore e dalla piastra di montaggio. Entrambi i pezzi aderiscono alle pareti nel solito modo, con cuscinetti di nastro adesivo. Dopo aver sollevato il pannello posteriore, ci sono dei fori dove Nanoleaf consiglia di fare dei segni dove forare e inserire i tasselli a parete forniti. Una volta riattaccata la piastra di montaggio, il passo successivo è quello di fissare il pannello inserendo delle viti negli ancoraggi.

Nanoleaf ha posizionato due slot Linker su ciascun lato dei Blocks, consentendo ai pannelli adiacenti di connettersi in una posizione sfalsata.

Il controller può essere posizionato in quasi tutte le posizioni, con il cavo bianco dell’alimentazione ancora visibile che scorre dietro una delle celle.

L’installazione fisica del Combo XL Smarter Kit è più complessa rispetto a Nanoleaf Shapes o Canvas. Sebbene seguire le istruzioni non sia particolarmente difficile, la considerazione principale è che alcune parti richiedono ancoraggi a parete.

Configurazione software

Come tutti i prodotti Nanoleaf, i Blocks possono essere controllati tramite l’app Nanoleaf Mobile o Desktop e sono compatibili con i più diffusi ecosistemi smart home, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Home Assistant e Samsung SmartThings.

Il controllo vocale, l’automazione basata su app e la personalizzazione sono ugualmente semplici.

Non abbiamo riscontrato alcun problema quando abbiamo associato i Blocks nell’app Nanoleaf per la prima volta. Utilizzano il metodo di associazione del codice QR standard come tutti i prodotti Nanoleaf.

Una volta abbinati, l’illuminazione dei Blocks può essere personalizzata come ogni altro prodotto Nanoleaf: dalle scene scaricabili ai giochi luminosi animati, passando per l’illuminazione che reagisce alla musica, la fantasia è il solo limite.

Conclusione

Finora, siamo rimasti impressionati da questo nuovo prodotto Nanoleaf. La profondità extra crea una bella dimensionalità a una luce montata a parete e gli accessori offrono una grande possibilità di personalizzazione. Per chi è nuovo nell’ecosistema Nanoleaf, Blocks è un ottimo primo prodotto o una valida aggiunta alla tua attuale configurazione di illuminazione.

Se siete interessati all’acquisto dei Nanoleaf Blocks, potete cliccare su questo link che ci riporterà direttamente sulla pagina dedicata del negozio ufficiale. Il kit Combo XL che abbiamo testato noi ha un costo di 249,99 euro ma è anche disponibile uno Starter Kit con 6 pannelli quadrati grandi dal prezzo di 199,99 euro.