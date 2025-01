Le aziende tra le più potenti nel panorama tecnologico, incluse Google, Meta e ByteDance, stanno intensificando i loro sforzi per diversificare le catene di forniture hardware dedicate all’intelligenza artificiale. Questa strategia è una risposta alla crescente dipendenza da NVIDIA, che ha dominato il mercato per anni. Con il passare del tempo, queste aziende si stanno rivolgendo sempre di più a nuovi attori sul mercato, in particolare a Broadcom.

Durante una recente call sugli utili, l’amministratore delegato di Broadcom, Hock Tan, ha mostrato le ambizioni dell’azienda, rivelando che tre clienti hyperscaler stanno pianificando di implementare un milione di cluster XPU ciascuno entro il 2027. Queste informazioni suggeriscono un cambio di rotta significativo nel settore delle forniture hardware.

Inoltre, Tan ha annunciato che due hyperscaler hanno già avviato collaborazioni avanzate per sviluppare chip XPU personalizzati per l’intelligenza artificiale. Anche se i nomi dei partner non sono stati specificati, le speculazioni indicano che potrebbero includere Google, Meta, ByteDance e OpenAI. Questa situazione evidenzia un panorama competitivo in evoluzione, dove almeno alcuni dei leader del settore stanno abbandonando la forte dipendenza da NVIDIA.

Collaborazione Strategica con Apple

Parallelamente, Broadcom sta collaborando con Apple per lo sviluppo del primo chip server dedicato all’intelligenza artificiale, noto internamente come “Baltra”. Questo progetto rappresenta un passo importante per Apple, segnando la sua entrata nel mercato dell’IA attraverso l’uso di chip progettati specificamente per tale scopo. Broadcom fornirà tecnologie di rete avanzate, essenziali per ottimizzare le applicazioni di intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato TheElec, Broadcom ha avviato anche una collaborazione con SK Hynix, un gigante sudcoreano nel campo delle memorie. L’obiettivo è assicurarsi forniture di HBM (High Bandwidth Memory), una risorsa fondamentale per lo sviluppo di chip personalizzati per l’IA. Questi chip saranno destinati a un’importante azienda tecnologica di cui il nome resta riservato.

Strategie di Approvvigionamento delle Memorie

Le informazioni disponibili suggeriscono che Broadcom ha già garantito un ordine significativo di HBM, con le prime spedizioni previste nella seconda metà del 2025. SK Hynix, che è uno dei principali concorrenti di Samsung nel settore delle memorie, attualmente fornisce HBM anche a NVIDIA. Questa mossa potrebbe mettere in discussione la posizione dominante di NVIDIA nel mercato.

Per affrontare l’aumento della domanda da parte di Broadcom, SK Hynix sta riorganizzando la propria capacità produttiva. TheElec riporta che l’azienda intende aumentare la produzione di wafer DRAM 1b, utilizzati come die principale per l’HBM, passando dalle attuali 140.000–150.000 unità a 160.000–170.000 unità entro il 2025. Tuttavia, questo incremento potrebbe ritardare il lancio della prossima generazione di DRAM 1c, poiché le priorità produttive immediate vengono messe al centro.

Le Implicazioni sul Mercato

Questi sviluppi segnano una sfida significativa per NVIDIA, la quale ha goduto di una posizione predominante nel settore hardware dedicato all’intelligenza artificiale fino ad ora. L’ingresso di Broadcom e la sua crescente influenza, in aggiunta alla diversificazione dei fornitori, come SK Hynix, possono alterare gli equilibri attuali del mercato.

Con una domanda in continua espansione per soluzioni avanzate nell’ambito dell’intelligenza artificiale, le strategie di partnership e le evoluzioni produttive saranno decisive nel delineare chi guiderà il prossimo capitolo dell’evoluzione tecnologica. In un contesto competitivo così dinamico, ogni passo può portare a cambiamenti rilevanti non solo per i colossi del tech, ma anche per le piccole imprese che operano nel settore.

In conclusione, l’alleanza tra Broadcom e i principali hyperscaler segna l’inizio di una nuova era nel mercato dell’intelligenza artificiale, dove il predominio di NVIDIA potrebbe iniziare a vacillare. Le prossime mosse di queste aziende saranno seguite con attenzione dagli esperti del settore, pronti a cogliere le opportunità che emergeranno in questo panorama in rapida evoluzione.