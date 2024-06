Ad aprile, Google Vids è stato presentato come un LLM per la creazione di video basato sull’intelligenza artificiale. A distanza di alcuni mesi, coloro che sono iscritti a Workspace Labs ora possono testarlo.

Vids è un’app Google Workspace come Documenti, Fogli e Presentazioni, con funzionalità collaborative offerte. In effetti, il dominio è docs.google.com/videos con un’icona di documento viola che presenta un pulsante di riproduzione. Non deve essere visto come un servizio per la generazione di video come ad esempio OpenAI Sora: per quel frangente Google ha lanciato la piattaforma “Veo” che però non è ancora disponibile al pubblico.

Google Vids non genera video realistici ma solo “presentazioni PowerPoint generate dall’IA”

Questa app ha lo scopo di “raccontare storie negli ambienti di lavoro“, ad esempio creando riepiloghi del team, video di annunci e filmati di formazione. (Google offrirà una versione per l’istruzione priva di intelligenza artificiale generativa). Inserisci un messaggio che descrive “la tua idea con obiettivo, pubblico e durata” e il gioco è fatto, con la possibilità di aggiungere qualsiasi documento caricato su Google Drive. Ottieni quindi una timeline e un’interfaccia utente dell’editor video con la possibilità di registrare la tua voce fuori campo o utilizzare una voce generata.

Google Vids genererà uno storyboard che potrai modificare riordinando ed eliminando, nonché aggiungendo i tuoi punti, con la possibilità di selezionare uno stile. I video utilizzeranno filmati stock, immagini e musica di sottofondo.

Google Vids utilizza l’intelligenza artificiale per comprendere le tue richieste, generare uno script e una voce fuori campo e unire immagini, video, musica, transizioni e animazioni per creare quella che è, in effetti, una presentazione PowerPoint generata dall’IA.

“Come mezzo di narrazione, il video è diventato onnipresente per la sua immediatezza e capacità di ‘tagliare il rumore‘, ma può essere scoraggiante sapere da dove cominciare“, ha affermato Aparna Pappu, vicepresidente di Google.

Ad ogni modo, per accedere a Google Vids è necessario avere un account Workspace ed essere iscritto al programma Labs.