Strava è probabilmente il servizio per il tracciamento delle attività fisiche più utilizzato al mondo, grazie anche alla sua forte componente social. La piattaforma di Strava non solo è un contenitore dei dati da dispositivi e servizi di terze parti (come ad esempio Garmin) ma consente anche il monitoraggio delle attività fisiche sfruttando il chip GPS dello smartphone. A proposito di smartphone, dopo averla annunciata il mese scorso, Strava ha lanciato ufficialmente la modalità scura nella sua app mobile.

La modalità scura arriva su Strava per Android e IOS

Disponibile sia per le app Android che per iOS, la modalità scura su Strava porta nell’app una delle nuove funzionalità “più richieste”.

Strava ha spiegato in precedenza:

La modalità scura migliorerà l’esperienza in-app per tutti gli utenti, riducendo l’affaticamento degli occhi e migliorando l’accessibilità mentre registrano l’attività o scorrono il feed. Gli atleti possono aspettarsi un lancio entro la fine dell’estate con opzioni per mantenere le impostazioni del cellulare sempre scure, sempre chiare o abbinare le impostazioni del dispositivo.

La modalità scura si applica all’intera interfaccia utente, inclusi i pulsanti più piccoli nella parte superiore delle mappe, nonché all’intera interfaccia utente sulle pagine che mostrano i tuoi progressi e le statistiche, e pure alle pagine di monitoraggio. Strava consentirà agli utenti di sincronizzare il tema con le impostazioni del dispositivo o di scegliere tra lasciare l’app “Sempre chiaro” o “Sempre scuro”.

Questa è la prima di una serie di nuove funzionalità in arrivo su Strava, con l’abbonamento al piano famiglia, l’integrità della classifica basata sull’intelligenza artificiale, le mappe di calore notturne e altro ancora in arrivo a breve.

Come usare Strava

La prima cosa che bisogna fare per usare Strava è ovviamente scaricare l’applicazione e creare un account. Il download dell’app per Android e iOS lo potete fare cliccando sul nostro app box sottostante.

Una volta che si è creato un profilo e si è effettuato l’accesso (preferibilmente usando una password lunga e complessa da memorizzare in un password manager come Bitwarden), ci si trova di fronte alla schermata principale, anche chiamata feed. E proprio come il feed di Facebook, questa è la sezione in cui verranno visualizzate le attività fisiche, sia quelle proprie che quelle degli amici.