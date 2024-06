Google ha presentato un’app Gemini autonoma per Android all’inizio di quest’anno. È stata inizialmente disponibile negli Stati Uniti e successivamente estesa a oltre 100 paesi: e ora sembra che stia arrivando il momento di assegnarli nuove voci.

L’applicazione, che è essenzialmente lo stesso chatbot disponibile su gemini.google.com/app, porta con sé funzionalità di assistente vocale. Al momento del suo rilascio iniziale, l’assistente ha omesso alcune funzionalità fondamentali, probabilmente a favore di un’implementazione tempestiva. Ciò includeva routine dell’Assistente Google, promemoria, modalità interprete, supporto per podcast, stazioni radio, servizi musicali e altro ancora.

Alcune di queste funzionalità alla fine sono arrivate a Gemini, ma una semplice ricerca su Reddit rivela esattamente ciò che gli utenti hanno chiesto: nuove voci per l’assistente. “Caro Google, annuncia una nuova modalità vocale per Gemini“, “Come posso cambiare la voce su Gemini?“, “Opzioni vocali dell’Assistente Gemini“, “Voce personalizzata per l’Assistente Gemini?“. Questi sono solo alcuni dei risultati di ricerca che compaiono in alto quando cerchi “Gemini voice Reddit” su Ricerca Google.

Secondo quanto riferito, Google sa che le nuove voci per Gemini sono un’aggiunta molto richiesta che deve soddisfare. Un recente rapporto ha indicato che l’ultima beta dell’app Google (versione 15.24.28.29.arm64) ha una nuova opzione di “Selezione vocale” nelle impostazioni dell’app e ora un’opzione simile ha iniziato a essere visualizzata all’interno dell’app Gemini.

Le nuove voci di Google Gemini potrebbero presto diventare realtà

Gemini on Android will soon get new voices. ✨ Currently tapping the option opens an empty page.#AI #Google #Gemini pic.twitter.com/rgDq3DM7sO — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) June 26, 2024

L’informazione arriva tramite il leaker credibile @AssembleDebug su X (Twitter), che ha condiviso uno screenshot delle impostazioni di Gemini che sembrano ospitare una nuova opzione “Gemini Voice”. Secondo AssembleDebud, toccandolo si apre una pagina vuota, anche se il fatto che appaia suggerisce che presto gli utenti Android saranno in grado di utilizzare voci diverse per Gemini.

L’ultima beta di Google Gemini (versione 1.0.626720042) è stata rilasciata ad aprile. Attualmente sto eseguendo questa versione sul mio dispositivo e non vedo la nuova opzione “Gemini Voice”.

Negli Stati Uniti, Google offre 12 voci diverse con il suo Google Assistant (un po’ meno in Italia), quindi non è chiaro il motivo per cui il colosso della tecnologia impiega così tanto tempo a introdurre funzionalità simili con Gemini, considerando che sta spingendo quest’ultimo su tutti i fronti.

Al momento non è noto quante nuove voci i Gemelli acquisiranno, se ce ne saranno. La recente fuga di notizie su una nuova opzione di “Selezione vocale” visualizzata nelle impostazioni dell’app beta di Google indica due nuove voci, vale a dire Ruby e River.